استمرار معاناة مرضى السكري في الجزائر

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سطيف نيوز

يعتبر مرض السُّكري من الإمراض العالمية المستعصية والتي عجزت المخابر البحثية والأطبَّاء المختصون على إيجاد دواء شافٍ ونهائي لها،ولأن الجزائر واحدة من البلدان التي يشملها هذا المرض بكل تداعياتهِ ونتائجه على الدَّولة والمجتمع ككل. فإنها مشمولة ضمن هذا النطاق كذلك إذ أنَّ فتقديرات الفيدرالية الوطنية لمرضى السُّكري تشير إلى أنَّ عدد المصابين بهذا الدَّاء المزمن حوالي3.5 مليون شخص بينهم أزيد من 25 بالمائة من فئة الشَّباب و 10 بالمائة منهم أطفال دون سنِّ 14 سنة، وحسب دراسة قام بها الأستاذ سمير عويش الأستاذ المُساعد في قسم أمراض السُّكري بمستشفي مصطفي باشا الجامعي والأمين العام لجمعية دراسات السُّكري فإنَّ هناك حوالي ما بين 8 إلى 10 بالمائة من الجزائريين مصابون بهذا الدَّاء إلا أنَّ هناك أكثر من 52.5 بالمائة منهم لا يعلمون أنهم مصابون بهذا النوع من الأمراض في غالب الأحيان، أما رئيسة جمعية مرضى السُّكري بالعاصمة السيِّدة سهيلة فرحات فتؤكد بأنَّ هذا المرض ارتفع بوتيرة متصاعدة وخصوصاً لدى الأطفال في العشر سنوات الفارطة. إذ ارتفعت نسبة المصابين به من حوالي 8 بالمائة إلى 14 بالمائة وهذا ما بات يتطلَّب من القطاع الصِّحي الوطني ووزارة الصحة إيجاد إستراتيجية طبية وطنية وتضافر جهود الفاعلين في القطاع الطبِّي والجمعيات المختصة في هذا المجال والمُجتمع بكل فعالياته وآلياتها وجمعيات المجتمع المدني وذلك من أجل الحدِّ من انتشار هذا المرض الذي بات من الأمراض المنتشرة بسرعة كالنَّار في الهشيم والتي يمكن أن تكون لها تداعيات ونتائج سلبية على حياة الأفراد وسلامتهم العضوية حيث تشير التقديرات إلى أنَّ هناك أكثر من 200 ألف سنوياً يتعرضون لمخاطر بتر القدم جراء هذا المرض ومضاعفاته الصِّحية.

وبالحديث عن هذا المرض من الناحية البيولوجية والسَّيكولوجية فأن له عدَّة أعراض تكون عادة ناتجة عن ارتفاع السُّكر في الدَّم ومن أهمها ربما الإحساس بالعطش الشَّديد نتيجة ارتفاع كما قلنا نسبة السُّكر والكيتون بالدم، فيشعر المريض بعوارض منها صعوبة التنفس وكذلك بالتهابات متكررة يصعب شفاؤها في العادة بسبب تراجع جهاز المَناعة البشري عن أداء مهامِّه الحيوية لدى جسم مريض السُّكري. كما أنَّه قد يعاني من نحافة الجسم نتيجة ازدياد عملية حرق الدُّهون والبروتين في جسم المريض نتيجة ارتفاع معدلات السُّكر في الجسم بصورة غير طبيعية في المجمل. هذه العوارض المرضية قد تتحول إلى مضاعفات خطيرة إن لم يتمَّ علاجها بسرعة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. اعتلال العينين وتناقص الرؤية بشكل ملحوظ لدى مريض السُّكري وربما إصابته بالفشل الكلوي بسبب اعتلال عمل الكلى، وكذلك إصابتهُ بأمراض القلب والشَّرايين نتيجة انسدادهاَ وارتفاع نسب السُّكر في الدم أو توقف عمل بعض الأعصاب النَّاقلة لحركة وتمزُّقها ممَّا قد يؤدي إلى حالات بتر للأطراف.ويُعتبر الأنسولين أهمَّ الأدوية التي يعتمد عليها مرضى السُّكري بنوعيه إذ أن مرضي النوع الأول منه والناتج عن نقص في هذه المادَّة ويعوضه المريض عن طريق إبر الأنسولين وأما النَّوع الثاني فينتج عادةً بسبب قصور في عمل غدَّة البنكرياس ويتم تعويضه عن طريق إعطاءه دواءً منشطاً لهذا العضو الحيوي والرئيسي في الجسم البشري، والمسئول عن الإصابة بالمرض في حال حدوث خلل عضوي في إفرازاته لمادَّة الأنسولين، ومما زاد من غبن المرضى وتأزُّم حالتهم وهذا ما وقفت عليه شخصياً هو سحب المكمل الغذائي المسمَّى RHB لباحث الجزائري الفذّ توفيق زغبيط من الأسواق دون سبب وجيه مقنع وبعد أيام من ذلك ظهر في الأسواق مكمِّل غذائي فرنسي بنفس المواصفات ومسروق منه وبثمن باهض وهذا ما طرح عدَّة علامات استفهام؟ عن حقيقة ما جرى في الكواليس!، مرضى السُّكري الذين ناشدوا الجهات الحكومية المسئولة لإعادته إلى الأسواق بعدما كان أملهم الوحيد في استعادة صحتهم وعافيتهم المفقودة ولكن لا حياة لمن تنادى. وسط صمتٍ رسمي مطبق ووقفات واحتجاجات ينظمونها بشكل دوري في عدَّة ولايات وغياب التغطية الإعلامية المتعمَّدة لها، وفي ظلِّ غياب التكفُّل والرعاية الحكومية والمجتمعية لهؤلاء المرضى وغلاء أدوية السُّكري الغير مُجدية في أحيان كثيرة تبقى المعاناة واستمرارها هي السِّمة الأبرز لمعظمهم وسط تكهنات بارتفاع أسعار معظم الأدوية الخاصة بهم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالياً والتي سيكونون من ضحاياهاَ بالتأكيد.

عميرة أيسر- كاتب جزائري