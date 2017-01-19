لاداس سطيف تتضامن مع المحتاجين خلال فترة التقلبات الجوية

كتب:

أكرم تومي

وتتكفل بالأشخاص بدون مأوى..

ساهمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بسطيف، في عدة عمليات تضامنية خلال فترة التقلبات الجوية، اللجنة الولائية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى كثفت من خرجاتها الميدانية، فعلاوة على تلك المبرمجة في الفترة الليلية، برمجت خرجات استثنائية صباحية، بغرض التكفل بعابري السبيل الذين لم يجدوا وسائل النقل في ظل الشلل الجزئي في حركة النقل، أما الأشخاص بدون مأوى تم التكفل بهم بوضعهم بإحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على غرار دار التضامن بحي تبينت بسطيف، دار الرحمة بحي قوطالي ببلدية العلمة ودار الأشخاص المسنين ببلدية صالح باي جنوب سطيف، مع عرض التكفل المؤسساتي الدائم على هؤلاء، بغرض إدماجهم اجتماعيا وحمايتهم من خطر الشارع. وفي نفس الصدد صرح السيد طرفاية السبتي مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف، عن حصيلة النشاط خلال فترة التقلبات الجوية، مصرحا بأن اللجنة الولائية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى و التي تضم عدة قطاعات، تمكنت من بداية شهر جانفي بالتكفل بـ 125 شخص منهم 75 رجل و 46 نساء و 4 أطفال، من بينهم رعايا أفارقة، تجسيدا لمبدأ التضامن الجواري والتكفل بالفئات الهشة للمجتمع، وأضاف السيد طرفاية السبتي بأن مصالحه سلّمت 50 بطانية للهلال الأحمر الجزائري بمدينة العلمة، قصد التكفل بالأشخاص الأفارقة، كما قدم المركز المتخصص للحماية بالعلمة، التابع للمديرية 60 وجبة ساخنة للمعنيين، إضافة إلى مساعدات تتمثل في أغطية وألبسة، مباشرة بعد التكفل بهم من مقر إقامتهم السابقة بغابة بن بلة بمدينة العلمة، وكشف المتحدث بأن مصالحه تسعى إلى تطبيق التعليمات الموجهة من طرف خلية اليقظة والمتابعة المنصبة بولاية سطيف، إضافة إلى التوجيهات الصادرة عن السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا عن السيد ناصر معسكري والي الولاية، جدير بالذكر أن حصيلة التكفل بالأشخاص بدون مأوى، منذ إطلاق العملية شهر نوفمبر المنصرم، بلغ 188 شخص، من بينهم 95 رجل، 81 امرأة و 12 طفل.