حجز 07 قناطير من أعواد مادة التبغ بسطيف

كتب:

فارس لمرد

تمكنت مصالح الشرطة بسطيف بداية الأسبوع الجاري، من حجز كمية معتبرة من أعواد مادة التبغ الموجهة للورشات السرية التي تحترف تقليد مادة “الشمة” الاستهلاكية، الكمية قدرت بـ 07 قناطير تم حجزها مع توقيف شخص في العقد الثاني من عمره تورط في نقل تلك الكمية، وجاءت العملية من خلال وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، أين لفت انتباه عناصر الشرطة شخص يقود مركبة تجارية قام بتغيير الاتجاه بمجرد ملاحظته لهم، ليتم على الفور اللحاق به وتوقيفه مع إخضاع المركبة لعملية التفتيش، أين تبين أنها محملة بكمية معتبرة من أعواد التبغ المعبأة في أكياس، وزنها الإجمالي 07 قناطير. بعد تحويل المركبة والكمية المحجوزة إلى مقر المصلحة، تم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية قصد تحديد مصدر ووجهة تلك الكمية، مع إعداد ملف عن تهمة حيازة ونقل أعواد التبغ التي تدخل في صناعة الشمة المقلدة الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية، وذلك ضد صاحب المركبة ، الذي اعترف بملكيته للبضاعة دون حيازته على سجل تجاري أو أية وثيقة تبين مصدر ونوع البضاعة، ما جعل مصالح الشرطة تقوم بتسليمها للجهات المختصة قانوناً، مع إرسال ملف الإجراءات إلى النيابة المختصة إقليمياً.