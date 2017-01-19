إستراتيجية داعش لاستهداف الدولة الجزائرية

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منذ ظهور تنظيم داعش في نهاية سنة 2013 كردِّ فعل مخابراتي غربي صهيوني على الفشل الاستراتيجي في العراق بعد أن اضطر الرئيس الديمقراطي الأمريكي باراك اوباما الذي انتهت ولايته الدستورية قانونا ممهداً لدونا لد ترامب لكي يتسلم دفة الإدارة في البيت الأبيض بداية من يوم الجمعة ويكمل في نفس السِّياسة الأمريكية والرامية إلى رعاية الإرهاب العالمي والتكفيري سراً كما فعلت منذ العهد الأفغاني في بداية الثمانينات من القرن المنصرم وإن كان ترامب يصرح في كل خرجاته الإعلامية والخطابية الحزبية بأنَّ هدفه هو القضاء على تنظيم داعش الذي خلف القاعدة في العمالة لصالح أجهزة الاستخبارات الأمريكية والموساد الصهيوني، أوباما الذي فُرض عليه سحب أكثر من 120 ألف جندي أمريكي من العراق بعد اشتداد ضربات المُقاومة الوطنية العراقية بكل أطيافها ومكوناتها وفصائلها التي توحَّدت في إطار واحد جامع وبوتقة انصهرت فيها وكان شعارها الأبرز معا لأجل تحرير بلاد الرافدين ومهد الحضارة الإنسانية من أيدي التحالف الصليبي الغربي باعتبار أن جورج بوش الابن قال في أكثر من مناسبة بأنَّ حربنا على العراق هي امتداد لحروبنا الصليبية وأنا أنفذ مشيئة الربّ،وبعد أن تمدَّد هذا التنظيم في العراق وبلاد الشام وسيناء المصرية وأصبحت مجاورا لناَ على الحدود الشرقية وبالتحديد الجارة ليبيا.بعد أحداث الربيع العبري الماسوني سنة 2011 والذي غيِّر من المعادلات الجيواستراتيجية وموازين القوى في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي تحديداً، بدأت الجماعات الإرهابية هناك والتي كان أبرزها وأهمها وأكثرها تدريباً وتمويلاً وتسليحاً وتطرفاً وهو تنظيم داعش الإرهابي الماسوني في التَّحرش بالدولة الجزائرية وخاصة عندما تمكن هذا التنظيم من السيطرة على حقول وآبار النفط في مدينة سيرت الليبية قبل أن تجبره قوات الجيش الليبي من الانسحاب منها، حاول اختراق الجزائر وتنفيذ عمليات فيها بمحاذاة جبال الشَّعانبي التونسية ولكن كل محاولاته قد باءت بالفشل وذلك نتيجة التعاون الوثيق بين أجهزة الاستخبارات التونسية والروسية والجزائرية والموريتانية والمالية.

فإستراتيجية داعش والتي حاولت ولا تزال تجنيد الشَّباب الجزائري وخاصة الذين يحملون مؤهلات علياَ في تخصصات لها علاقة بعلوم وكيفية صناعة المتفجرات اليدوية كالكيمياء الحيوية والفيزياء التطبيقية وغيرها،لأن التنظيم كما أنه في حاجة إلى أناس أميٍين من أجل استخدامهم في العمليات الانتحارية التي تؤدي إلى قتل النَّفس التي حرم الله واستحلال دماء الناس المعصومة، وكذلك حاجته إلى مقاتلين مدربين للقتال في الصفوف الأولى وجعلهم في مقدمة المواجهات المسلحة واستخدامهم دروعاً بشرية لحماية القادة من الصف الأول والثَّاني وحتى الثالث لهذا التنظيم الإرهابي، فالتنظيم لا غنى عنه لأفراد يصنعون الأحزمة الناسفة والمتفجرات اليدوية والتي يمكن بسهولة لكل طالب كيمياء أو فيزياء حيوية صناعتها وفق معادلات ومقادير وكميات محددة.

بالإضافة إلى ذلك حاولت داعش تجنيد النٍّساء الجزائريات من أجل استخدامهنَّ كمصيدة لاستجلاب الشَّباب والمقاتلين وإغرائهم بزواج النٍّكاح الذي هو أحد الفتاوى التي ما أنزلَ الله بها من سلطان ولكن هذا هو دينهم المحرَّف المهم أن يصلوا إلى هدفهم حتى لو استعملوا الدِّين مطية، مادام أن هناك فتاوى تصدر من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية تجيز هذا النوع من الزواج الذي لم يكن معروفاً حتى لدى القاعدة وطالبان والمجاهدين العرب وقتها في أفغانستان،ولأننا في عصر الميديا والبروباغندا الإعلامية المؤثرة فقد عمل هذا التنظيم المُتصهين على بث فيديوهات وأشرطة ترهيبية موجَّهة بالأخص لجزائر وشعبها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتعتبر وكالة أعماق التابعة لهم من أهم هذه الوسائل وأكثرها نفوذا وتأثيرا،وتسعى جاهد إلى اختراق النسيج الاجتماعية الوطني وتكوين خلايا نائمة وهذا ما نبت إليه قيادة الجيش الوطني الشعبي بقيادة نائب وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان الفريق القايد صالح في عدة مناسبات وبذلك تحاول صنع نصر وهمي وذلك بالقيام بعمليات إرهابية كزرع العبوات الناسفة على الطرقات العسكرية كما فعلت بتاريخ 9 أكتوبر 2016 قرب مدينة تمالوس بسكيكدة شرق البلاد،فالإستراتيجية الداعشية والتي لا تخرج عن الأهداف الأمريكية الصُّهيونية المرسومة لها في منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي وحتىَّ منطقة الساحل الغربي لإفريقيا،والتي تعتبر الجزائر من الدُّول العصيَّة على الاختراق والتي يجب إضعافها بأي طريقة وباستخدام الجماعات الإرهابية المتطرفة لأنَّ حروب الجيوش الغربية مع الجيش الجزائري ستكلفهم الكثير، لذا داعش التي عملت ولا تزال على زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، واستغلال الماضي وإحداثه لغسل الدماغِ الشَّباب من أجل إقناعهم بالثورة على نظامهم ومؤسسات دولتهم التي يرونها كافرة ولا تطبِّق الشريعة وتنتهج إيديولوجية سياسية لا تتوافق مع رؤيتهم التكفيرية المتطرفة لطريقة حكم المجتمعات والتي يصبح القتل والاغتصاب والتعذيب فيها من أهم الوسائل لترهيب الناس وقمعهم وإخضاعهم وارتكاب مجازر وحشية. كما فعلوا في ليبيا والعراق وسوريا وإتباع سياسة الإعدامات الجماعية ومنها إعدام مجندي قاعدة سبايكي العراقية عندما سيطروا على الرمادي وكانوا بالآلاف وهم يضحكون وكأنهم يقتلون بني صهيون أو الأمريكان مع أنهم كانوا مسلمين مثلهم.

هذا التنظيم الذي يعد منتسبوه بالآلاف حوالي 10 آلاف مقاتل في ليبيا يحاول بشتىَّ الطرق استهداف الجزائر بما تمثله من ثقل تاريخي وجغرافي وموارد طبيعية وبترولية هائلة والذي يعد جيشه ثاني أقوى جيش عربي ومن الجيوش العالمية التي لها سمعتها وهيبتها، وبالتالي عليهم السَّيطرة عليه وجعله ولاية تابعة له واتخاذ شواطئه مثلما يقولون في أبجدياتهم الكاذبة مطيةً لعبور إلى أوروبا لفتحها، و لكن هدفهم الاستراتيجي واضح في الجزائر وهو تركيعها ومن ثم كل الدول المحيطة بها ثم التمدَّد نحو مصر وأدغال إفريقيا، لذا قام هذا التنظيم بتحالف سنة 2014 مع المنشقين عن تنظيم القاعدة من أنصار جماعة القاعدة في بلاد المغرب العربي وأسَّسوا ما أطلقوا عليه جند الخلافة وقاموا بمبايعة أبو بكر البغدادي أمير التنظيم الإرهابي لداعش. لذا فإنَّ هذا التنظيم رغم كل الضربات التي تلقاها وكل التَّضييق وتشديد الخناق عليه الذي قامت به الأجهزة الأمنية الوطنية لتدميره وسحقه في منطقتنا، لا يزال يشكل تهديداً حيوياً وحقيقياً لنا ما دام أنَّ هناك دولا خليجية وعربية وغربية تدعمه، وهذا باعترافات من تمّ القبض عليهم من مقاتليه وقياداته سواءً في العراق أو سوريا أو حتى ليبيا، وعلينا أن نُعلن حالة الاستنفار الأمني القصوى وخاصة على الحدود الجنوبية والشرقية واتخاذ شتى التَّدابير التي من شأنها تخريب هذه الإستراتيجية لضمان عدم نجاحها في الجزائر.

عميرة أيسر- كاتب جزائري