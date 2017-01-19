صور جديدة مسربة لجلاكسي اس 8 المرتقب

كتب:

أكرم تومي

يبدو أن عجلت التسريبات والصور المسربة لجهاز جلاكسي اس 8 بدأت تدور بسرعة، إذ بعد اقل من أسبوع، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” صورة حية للهاتف، والتي يبدو فيها الجهاز بدون زر “الرئيسية” وشاشة منحنية وحواف ضيقة جداً بما يتناسب مع التسريبات السابقة الصور الجديدة التي سربت يظهر الهاتف ضمن غلاف حماية مقاوم للماء وأشار الموقع إلى أن الصور الرسم تصوري من الشركة “جوستيك” المنتجة لأغطية حماية الهواتف الذكية باقي مواصفات جلاكسي اس 8، فقد تحدثت تقارير سابقة انه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطية بالكامل وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 أو8 جيجا بايت، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي والتخلي عن منفذ سماعات الأذن.