ولادة بيغاسوس واستنساخ الأحزاب الإسلامية لبرامجها

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سطيف نيوز

تعرف السَّاحة السياسية الجزائرية منذ إقرار التَّعددية الحزبية في بداية التسعينيات من القرن الماضي ظاهرةً نمت وتدحرجت ككرة الثّلج وأصبحت مدعاة لسُّخرية في معظم الأحيان وذلك لكل من يحاول فكَّ خبايا وكواليس صناعة الأحزاب السِّياسية وخاصة الإسلامية منها لبرامجها السياسية،والتي تبلور في الأغلب الأعمّ رؤيتها العامة فكرياً وثقافياً وحزبياً،وتبيِّن خطوطها الإيديولوجية العريضة التي ستناضل من أجل إنجاح برنامجها المسطّر،والذي يكون متضمناً في القانون الأساسي لحزب،هذه الظاهرة والتي هي استنساخ البرامج أو إعادة إحيائها من برامج أصلية مع إجراء تعديلات جزئية أو فرعية عليها،فهي تشبه ولادة المخلوق العجيب الأسطوري في الحضارة اليونانية القديمة وهو البيغاسوس والذي يعتبر وحشاً أسطورياً خارقاً يجمع بين الجمال والقوة والتَّوحش والصلابة الكبيرة،وهو عبارة عن حصان مجنح وحسب الميثولوجياَ الإغريقية قد ولد من دم الأفعى ميدوساَ التي قطع البطل اليوناني الخارق بيرسيوس رأسهاَ.وقد أنشاه إله البحر بوسيدون وكان له علاقة وثيقة بملحمة هرقل ووالده ربِّ الآلهة زيوس وكذلك فإنَّ الأحزاب الإسلامية وبرمجها والتي أخذت حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل كنموذج عملياتي،وركزت في معظم خطاباتها السِّياسية بداية من حركة مجتمع السِّلم التي يعتبر الراحل محفوظ نحناح زعيمها الروحي إلى حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، وكأنَّ دم حركة الإنقاذ المنحلة والذي سفح على معبد السُّلطة قد كان الروح التي نفخت الحياة الأبدية بالتعريف السِّياسي وأعطت الشرعية لهذه الأحزاب التي أثبتت التجارب والمعطيات الميدانية وبالأخص في المواعيد الانتخابية والتجمعات الحزبية أنها ليست إلاَّ كبوق ذي القرنين النَّافخ والذي لا أهمية له إلاَّ إعلان أنه قد حضر وبأنه فيزيولوجياً موجود،طبعاً لا وجه لمقارنة البتَّة بين قوة هذا الملك الرحيم العادل وبين زعماء الأحزاب السِّياسية الذين لم يعد يهم معظمهم سوى الحصول على أكبر قدر ممكن من الغنائم والمكاسب السّْياسية وبأي ثمن،حتى لو استعملوا طريقة الفوداَ في إحياء الزُّومبي.

الحياة السِّياسية الجزائرية التي أصبحت كطاولة لعبة الروليت الروسية المميتة حيث من الممكن أنْ تفقد حياتك بمجرد خطأْ في تقدير أين توجد الرصاصة في المسدَّس وهي من أكثر الألعاب التي تلجأْ إليها المافيا الروسية لحرق أعصاب خصومها قبل التَّخلص منهم،والسُّلطة تفعل نفس الشيء بالأحزاب السِّياسية الإسلامية التي رغم أن بعضها قد تكتل في حلف ثلاثي واحد يشبه حلف وارسو القديم،أو حلف الفضول الذي عقدته العرب أيام الجاهلية لنصرة المَظلوم وإغاثة الملهوف..الخ ولكن كل هذه الأحزاب لا تدرى بأنها ليست سوى أداةَ تستخدمها السُّلطة تماماً كما في اللعبة السَّالفة الذكر من أجلِ حرقها لدى أنصارها والرأي العام ثم رميها في مزابل السِّياسة الجزائرية التي يعد ضحاياها من الأحزاب بالعشرات،إذ يعدُّ الكثيرون قبول مشاركتها في الانتخابات وببرنامج حزبي واحد معدَّل رغم أنها تعرف بأنها ستكون مزورة قطعا،قبولاً ضمنياً بالتفاوض مع السُّلطة السِّياسية الحالية تمهيداً ربما لإعطائها حصَّة نيابية أو استوزارية مستقبلا،ولا ننسى بأنَّ برامجها التي تحمل شعار الإسلام هو الحلَّ،وترفض شكلاَ وموضوعاَ الحكم العلماني والذي تعتبر أحزاب السُّلطة الحاكمة،كالأفالان و الأرندي وحتى حزب تاج بقيادة عمار غول احد أوجهه الكثيرة والمتعددة.

رئيس حزب تاج الذي يتهمه خصومه بأنه قد انقلب على مدرسة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله والذي نكص حزبيه على عقبيه،وتحول من حزب ذو توجه إسلامي إلى حزب مميَّع فيه كل الأصناف والاتجاهات الفكرية والمذهبية أتحدث هنا عن توجهاته السِّياسية،فهذه الأحزاب هي أحزاب علمانية سياسياً وتدعو في كل خرجاتها إلى فصل الدِّين عن الممارسة السِّياسية الديمقراطية والتي يتخذها أبناء التيار الإسلامي إنْ لم يكن كلهم فجلُّهم، مطيةً للوصول إلى السُّلطة باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات عندهم كما تنص القاعدة الفقهية المشهورة في أصول الفقه.

وفي ظلِّ المتغيرات السِّياسية والحزبية التي ستعرفها السَّاحة الجزائرية قريباً،فهل ستستطيع الأحزاب الإسلامية الضعيفة؟ببرامجها التي أصبحت من التُّراث الفلكلوري السِّياسي الوطني أن تصمد في وجه سيل أحزاب السُّلطة الهادر،والتي تمتلك كل شيء لسحقها وإزاحتها من المشهد السِّياسي العام، هذا ما ستجيبنا عنه الأشهر القليلة القادمة ربما.

عميرة أيسر- كاتب جزائري