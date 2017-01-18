مصالح الحماية المدنية بسطيف تواصل مجهوداتها

كتب:

سطيف نيوز

مع التساقط الهائل للثلوج الذي عرفته ولاية سطيف خلال 72 سعة الأخيرة لاسيما الليلة الماضية تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف مجهوداتها إلى جانب كل المصالح العمومية والمؤسسات المعنية مجهوداتها لأجل مساعدة ونجدة المواطنين في هذه الظروف الجوية الصعبة، لاسيما في المناطق الشمالية من الولاية التي عرفت كثافة كبيرة في تساقط الثلوج بلغت في بعض الأماكن المرتفعة حوالي 60 إلى 90 سم. وقد تجاوز إجمالي النشاطات العملية التي تزامنت مع هذه الفترة من يوم الأحد 15 جانفي إلى يوم الأربعاء صباح 18 جانفي 2017 أزيد من 365 عملية، تم اننجازها في ظروف صعبة جدا، أغلبها متعلق بإسعاف وإجلاء المرضى التي بلغت 220 حالة، بالإضافة إلى 32 حالة ولادة عبر بلديات سطيف، عين الكبيرة، بوقاعة، عموشة، عين لقراج، بني ورثيلان، عين آرنات، عين عباسة، أولاد صابر) 11 حالة قصور كلوي (بني عزيز، بوعنداس، عين الكبيرة، سطيف، إسعاف وإجلاء 18 مصاب على اثر حوادث الانزلاق والسقوط، إلى جانب حوادث المرور التي بلغ عددها 10 حوادث خلفت 14 مصاب بدون خطورة، إنقاذ 5 عائلات متكونة من إجمالي 20 فرد نتيجة استنشاق غازات الاحتراق المنبعثة من أجهزة التدفئة المنزلية (بكل من العلمة، عين الكبيرة، عموشة وعين ولمان)، و10عمليات متعلقة بمساعدة مستعملي الطرقات عبر مختلف محاور طرقات الولاية لاسيما على مستوى قرية “الموان” ببلدية الاوريسيا و”بوكحولة” على الطريق الوطني رقم 75 بين عين عباسة وعين الروى وكذا بين بلديتي الاوريسيا وعموشة على الطريق الوطني رقم 09، الطريق الإجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 (الحاسي) مرورا بشيخ العيفة وصولا إلى حي شوف لكداد والباز… إلى جانب وضع أكثر من 15 جهاز حماية على اثر حوادث تسب الغاز أو الإلتماسات الكهربائية وسقوط الأسلاك وأغصان الأشجار، وكذا المشاركة إلى جانب المصالح والهيئات المعنية في الخرجات الميدانية المسائية لأجل التكفل بالأشخاص بدون مأوى على مستوى المراكز التي خصصتها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري الذين بلغ عددهم 27 حالة.

وقد لعبت المراكز المتقدمة للحماية المدنية دورا كبيرا في تقديم المساعدة لمستعملي الطرقات والتدخلات لنجدة المواطنين في المناطق التي تعرف تساقط كثيف للثلوج خاصة بقرية طكوكة ” على محور تقاطع الطريق الوطني رقم 75 والطريق الولائي رقم 14 بلدية عين عباسة” المنفذ الوحيد للمنطقة الشمالية الغربية من الولاية التي تضم 5 دوائر بمجموع (15 بلدية)، ثنية الطين بلدية عموشة والأوريسيا على الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين سطيف وبجاية “، محول الطريق السيار “خلفون” بلدية عين آرنات، محول الطريق السيار “الحاسي” بلدية سطيف، “عين السفيهة” على الطريق الوطني رقم 28 ببلدية سطيف، محول الطريق السيار “بوخبلة “بلدية العلمة، “عراعير” ببلدية اولاد صابر، بهدف تقريب الإسعافات من هذه المقاطع والتدخل في أقصر الآجال لمساعدة مستعملي الطرق ومرافقة آليات الأشغال العمومية والبلديات.

ونظرا لاستمرار هذا الاضطراب الجوي، نجدد دعواتنا للإخوة المواطنين بـضرورة:

– توخي المزيد من الحيطة والحذر.

– تفادي الخروج إلا عند الضرورة الملحة خاصة بالنسبة للأطفال والعجزة لاسيما في الليل.

– الاستعلام عن حالة الجو ومتابعة برامج الإذاعة الوطنية من سطيف.

– تفادي الخروج بالسيارة كون الطرق يزال البعض منها مغلق وصعبة المسلك وتجنب المغامرة في المناطق الجبلية الوعرة.

– التأكد من الحالة الجيدة للسيارة عند الخروج للضرورة الملحة ومن الأفضل على متن سيارة رباعية الدفع (أو ذات السحب الأمامي)، مع ارتداء لباس واقي وحمل (مجرفة يدوية، حبل للجر، بطانيات، علبة للإسعافات الأولية).

– التقيد بتوجيهات المصالح الأمنية وبقواعد القيادة في مثل هذه الظروف لاسيما (تحديد السرعة، المسافات الأمنية، ترك الأولوية لمصالح النجدة وآليات مصالح الأشغال العمومية والبلديات…الخاصة بإزاحة الثلوج).

– التفقد اليومي لأجهزة التدفئة والتسخين المنزلية وتجنب الوسائل المدبرة لدعم التدفئة (الطابونة، مواقد الجمر…).

– الإتصال بمصالح النجدة في الوقت المناسب للإبلاغ عن أي حادث.