الدور الخفي لمصر في دعم المقاومة الفلسطينية

كتب:

سطيف نيوز

لبعت مصر دوراً محورياً طوال مدة طويلة من الزمن في دعم القضايا المركزية لأمَّة وأهمها ربما هي القضية الفلسطينية التي تسكن في ذات ووجدان وضمير كل عربي ومصري حيّ،ورغم كل ما يخرج لنا من تقارير وتصريحات في وسائل الإعلام المختلفة بكل أشكالها وعناوينها ومضامينها،والتي تشنُّ من الحين إلى الأخر حرباً شعواء على الدولة المصرية بأنها تتخاذل مع الإخوة في فلسطين وخاصة مع حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة،ولا ننكر بأن النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي قام بتقديم خدمة جليلة لإسرائيل عندما أغرق الأنفاق التي كانت تربط بين الدَّاخل المصري ومدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة والتي تربط شطري المدينة المقسمة بعد عدوان 1967 بين مصر وفلسطين، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً بأنها قد تركت أهلنا هناك لوحدهم حتى لو كان النظام الانقلابي الحالي يحاول التقرب من إسرائيل عبر تشديد الخناق عليهم،ونذكر جميعاً عدَّة تصريحات للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد الرئيس حسني مبارك التي تشير تقارير مخابراتية وإعلامية مصرية إلى أيادي المخابرات الأمريكية في اغتياله بعدما ثبت لديهم أنه كان يدخل السِّلاح سراً إلى مقاتلي غزة وكان يقول هذه سياسة دولية نحن نقول شيئاً لإرضائهم ولكن نعمل ما يمليه علينا واجبنا الوطني والقومي في الخفاء،فالكوادر الفلسطينية التَّابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي دعمتها ودربها مصر في بداية انطلاقة حركة فتح في 1 جانفي/يناير و1965 والتي ارتبطت بالشَّهيد ياسر عرفات حتى وفاته،فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر قدم الكثير من المساعدات المالية والدعم العسكري واللوجستي وكذلك الدعم الدبلوماسي لمقاومة الفلسطينية والتي خاضت مصر حروباً ضارية مع إسرائيل ودفعت أثماناً باهظة نتيجة إستراتجية المواجهة العسكرية المباشرة في تلك اللحظات التاريخية المفصلية والهامة من تاريخ العربي الإسرائيلي وحتىَّ بعد توقيع اتفاقيات السلام بداية من اتفاقية كامب ديفيد والتي تم توقيعها بين الرئيس المصري أنور السَّادات والصهيوني ميناحيم بيغن وذلك في بتاريخ 17 سبتمبر 1978 والتي كان من تداعياتها على مصر أنه تم تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية وذلك في الفترة الممتدة من 1979-1989 وحصلا بسببها على جائزة نوبل لسَّلام في نفس السنة مناصفة، وفي تلك الفترة لم تهدأ الحرب بين إسرائيل ومصر إلى اليوم من خلال العملاء والجواسيس الذين زرعتهم تل أبيب في القاهرة بغية ضرب الأمن الاقتصادي والمعلوماتي لمصر في مقتل وجمع أكبر قدر ممكنِ من البيانات والمعلومات الحسَّاسة الاستخباراتية عن كل مناحي وميادين الحياة المصرية بما فيها مدى تقدم وتطور الأنظمة التَّسلحية والعسكرية المصرية.

ورغم ذلك استمرت مصر في دعم المقاومة الفلسطينية عندما كانت في لبنان ووقت الاجتياح الصهيوني لها سنة 1982 وهناك العديد من الشهداء من المصريين الذين قضوا هنالك إلى جانب العديد من الجنسيات العربية الأخرى، وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان حازماً ومتشدداً اتجاه حركة حماس ولكن في المقابل غضَّ الطرف عن تسليحها وتجهيزها العسكري ورفض بعد حوادث 2001 في نيويورك والتي كانت من صنع جهاز المخابرات الأمريكية قطعاً وفق عدَّة شواهد وأدلة ليست موضوع نقاشناَ حالياً، رفض طلباً من إدارة لرئيس جورج بوش الابن حمله وقتها كويلن باول يقضي بمهاجمة قطاع عزَّة وسحق حركة حماس وإنهاء وجود الفصائل الفلسطينية المسلَّحة في إطار الحرب الإستراتيجية والعقائدية المزعومة على الإرهاب وكان لمُخابرات المصرية دورٌ فعَّال في الضغط على حسني مبارك لثنيه عن الاستجابة لضُّغوط الأمريكية خصوصاً إذا وضعنا في عين العاصفة المُساعدات العسكرية واللوجستية والمعدَّات المتطورة التي تقوم أمريكا بتسليمها لمصر كمعونات سنوية من الخزانة الأمريكية لضمان استمرارها بتطبيق بنود وفقرات اتفاقية كامب ديفيد، وبقيت المُخابرات المصرية تدعم في الخفاء إدخال الأسلحة والصَّواريخ إلى قطاع غزة وهذا ما سمح لمقاومة الفلسطينية في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي وحتىَّ النظام الحالي من استخدام أسلحة متطورة جداً وصواريخ فجر 5 الإيرانية والتي تمَّ تهريبها بعلم وتواطؤ أحياناً من أجهزة الأمن المصرية رغم ما تقوم به في بعض الأوقات من اعتقال لمُقاتلين تابعين لكتائب شهداء الأقصى، ومن ثمَّ سجنه لفترة إرضاء لمجتمع الدولي ثم سرعان ما يتم إطلاق صراحهم.

إذ من المستحيل عملياً إدخال الأسلحة والذخائر والصواريخ من دون علم الجيش والمُخابرات المصرية وصفقة الأسلحة التي قامت بها حركة الجهاد الإسلامي مؤخراً وسمحت لها بشراء صواريخ من كويا الشَّمالية محمولة على الكتف ومضادَّة لطائرات والتي تم عرضها في أحدِ استعراضاتهم بالقطاع بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016 تحت عنوان رباط الدَّم في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع عزة، والذي عرضت فيه أسلحة متطورة ومختلفة الأشكال والأحجام دون الإفصاح عن كميات الأسلحة التي تمتلكها وعندما حاول مراسل جريدة ساينس مونيتور الوصول إلى أبو أحمد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أو أي مصدر عسكري في الحركة رفضوا التَّعليق نهائياً عن مصدر تلك الأسلحة أو كيفية إدخالهاَ إلى القطاع أو من هي الجهة التي سمحت بإدخالها وسط صمت رسمي مصري يعكس تماماً.ما أشار إليه المتخصِّص في الإعلام الإسرائيلي والباحث في مركز عكاَّ للشؤون الإسرائيلية السيِّد جدعون ليفي وغيره بأنَّ حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس يريدان إثبات بأنَّ السِّلاح المتطور لا يزال يتدفق عبر الأنفاق بين رفح ومصر،ونشرت صحيفة معار يف الصهيونية في 4 اب/أغسطس تقريراً حول حصول الفصائل الفلسطينية على صواريخ متطورة من كوريا الشمالية من نوعHT-16PGJ مضادة الطيران، حيث ذكرت بأنَّ الأسلحة يتم شراؤها من السوق السوداء ثم يتم تفريغها في موانئ السودان والصومال في سواحل البحر الأحمر، ومن ثم تصل إلى غزة عن طريق سيناء المصرية، كل ذلك طبعاً يتم بمساعدة مصرية واضحة سواءً مباشرة أو غير مباشرة عن طريق قوافل البدو التي يعمل كثير من أفرادها كمخبرين لجهاز الأمن الوطني المصري والمخابرات.

وفي الفترة الأخيرة تضايقت إسرائيل كثيراً ورئيس الموساد يوسي كوهين الذي كان رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني والذي خلف الرئيس الحادي عشر لجهاز وهو تامير باردو من ازدياد التعاون بين حركة حماس المقربة من تيار الإخوان المسلمين العالمي والجيش المصري وجمعتهماَ مصالح حيوية وأمنية وقومية مشتركة أهمُّها ربما ظهور تنظيم داعش الصهيوني الذي بات يهدِّد سيناء المصرية وقام بموجة من التَّفجيرات استهدفت المساجد والكنائس ووصلت إلى قلب القاهرة، وكذلك ألقت أجهزة الأمن التَّابعة لحركة حماس في قطاع غزة القبض على المئات من العناصر الإسلامية المتشدِّدة التي تتبنى فكر التنظيم التكفيري الوهابي، إذ قال الصحفي الصهيوني تعقيباً على التقارب بين الجيش المصري وحركة حماس أورئيل ليفي الصحفي في موقع دافار ريشون في مقاله له بتاريخ 28ديسمبر2016،بأنَّ القاهرة نجحت بفعل المشاكل الاقتصادية التي تعانها حماس من دق إسفين بينَ هذا التَّنظيم وبين تنظيم داعش في سيناء المصرية إذ وصف هؤلاء ولمرة الأولى قادةَ ونُشطاء حركة حماس بالكفرة،وتبنىَّ نفس الرأي تقريباً الصحفي الصُّهيوني يوني بن مناحيم محلِّل الشُّؤون العربية في مقال بموقع نيوز 1 وذلك بتاريخ 1 يناير/ جانفي2017 اذ قال:بأنَّ تغير مفهوم الحرب على الإرهاب عند الجانب المصري وظهور خطر داعش والجماعات المتشدِّدة دفع المخابرات المصرية إلى التعاون مع حماس وذلك لدقِّ إسفين بين حركة حماس والإخوان المسلمين وداعش كذلك.

ومهما كان حجم الخلاف بين الطرفين إلا أنَّ استقبال اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصرية الذي أدى يمين القسم أمام السيسي في 21 ديسمبر 2014 قبل أشهر لوفد من حركة حماس رفيع المستوى في وقت كان يشنُّ فيه الإعلام المصري حرباً شعواء على الحركة أكبرُ دليل على عمق العلاقة بين أجهزة الآمن المصرية وحركة حماس رغم كل اللغط والتمويه الإعلامي والسِّياسي الذي تتبعه الحكومات المصرية المتعاقبة لتغطية على هذه العلاقة التي عرفت دوماً حالة من الشدِّ والجذب والمدِّ والجزر، ولكن ولأنًّ الأمن القومي العربي مترابط بشكل ديناميكي حيوي وقطاع عزة يعتبر أحدَ أهمَّ البؤر التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأمن الوطني المصري فإنَّ من مصلحة مصر دعم حركات المقاومة هناك لكبح جماح العدو الصُّهيوني وإشغاله استراتيجياً وعسكرياً عن محاولة شنِّ عدوان على مصر باعتبارها دولةً إقليمية عربية محورية وتمتلك أكبر جيش عربي. وهذا ما أثار ولا يزال هواجس والخوف والقلق لدى دوائر ومراكز صنع القرار الاستراتيجي والأمنية العسكري الصُّهيوني في النهاية.

عميرة أيسر- كاتب جزائري