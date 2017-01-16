حصيلة تدخلات الحماية المدنية بسطيف

كتب:

فارس لمرد

تحسبا للتقلبات الجوية التي تشهدها ولاية سطيف خلال هذه الأيام والتي ميزها تساقط الثلوج خاصة بالمناطق الشمالية التي بلغ بها سمك الثلوج 10 إلى 20 سم مع الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة خاصة في الليل، تبقى مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف مجندة لكافة إمكانياتها البشرية والمادية للتدخل في أي طارئ ومساعدة مستعملي الطرقات التي تشهد بعض الصعوبة في حركة السير نتيجة الجليد من خلال المراكز المتقدمة التي تم وضعها عبر المقاطع من الطرق التي تعرف تساقط كثيف للثلوج على غرار “ثنية الطين” على الطريق الوطني رقم 09 ببلدية عموشة، “طكوكة” على الطريق الوطني رقم 75 بلدية عين عباسة، محول الطريق السيار “خلفون” بلدية عين آرنات، محول الطريق السيار “الحاسي” بلدية سطيف، “عين السفيهة” على الطريق الوطني رقم 28 ببلدية سطيف، محول الطريق السيار ” بوخبلة ” بلدية العلمة، “عراعير” ببلدية أولاد صابر، بهدف تقريب الإسعافات من هذه المقاطع والتدخل في أقصر الآجال لمساعدة مستعملي الطرق ومرافقة آليات الأشغال العمومية والبلديات. بلغ مجمل التدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 99 عملية، أغلبها متعلق باسعاف وإجلاء المرضى التي بلغت 57 حالة، بالإضافة إلى 5 حالات ولادة (عموشة، عين لقراج، سطيف)، 3 حالات قصور كلوي (بني عزيز، بوعنداس وسطيف)، إسعاف وإجلاء 6 مصابين على اثر حوادث الانزلاق والسقوط، إلى جانب حوادث المرور التي بلغ عددها 7 حوادث خلفت 4 مصابين بكل من حمام السخنة، العلمة، أولاد صابر…وإنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد نتيجة استنشاق غازات الاحتراق المنبعثة من مدفأة المنزل، و4 عمليات متعلقة بمساعدة مستعملي الطرقات الليلة الماضية على مستوى قرية “الموان” ببلدية الاوريسيا و”بوكحولة” على الطريق الوطني رقم 75 بين عين عباسة وعين الروى وكذا بين بلديتي الاوريسيا وعموشة على الطريق الوطني رقم 09، إلى جانب وضع أجهزة حماية على اثر حوادث تسب الغاز أو الالتماسات الكهربائية وسقوط الأسلاك وأغصان الأشجار، وكذا المشاركة في الخرجة الميدانية المسائية لأجل التكفل بالأشخاص بدون مأوى الذين بلغ عددهم 7 حالات 3رجال و 3 نساء وطفل.