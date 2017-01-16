سحر هيرا.. منطقة القبائل تصفع دعاة الانفصال

كتب:

سطيف نيوز

المشهد البديع الذي شاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق قبائلنا الصغرى والكبرى وخاصة ولاية تيزي وزو المُجاهدة التي أخرجت لنا خيرة كبار قادة الثورة التحريرية الكبرى وأشرس مقاتليها من المجاهدين والشهداء، ضربت موعداً مع القدر مرةً أخرى وعلمتنا دروساً في الوطنية والتلاحم الاجتماعي والوطني نسجت عراها بالوشاح الوطني وذكرتنا باستقبال أثينا لهرقل العظيم بعد عودته من رحلته التي كلفه بها الملك يوريسيثوس ملك أراجوس بعد أن قتل أبنائه عمداً بفعل سحر هيرا التي كانت تكرهه كثيراً وتغار منه، وعندما أحسَّت بأنَّ والده زيوس لأنه كان نصف إله ونصف بشر باعتبار أنَّ والدته هي الكميني وكانت زوجة أحد كبار القادة الإغريق وملوكها أما قصتها مع زيوس فليست محل بحثنا حالياً، أثينا التي ساعدت هرقل وأعطته خوذة صلبة وقوية ليستطيع مواجهة المخاطر والمهام ألاثني عشر التي كان يجب عليه أنْ يقوم بها حتى ينال حريته كاملة غير منقوصة وكذلك ساعده العديد من سكان جبل الأوليمب من الآلهة وأمدُّوه بوسائل وأسلحة تساعده في رحلته الطويلة التي كللت بالنجاح في النهاية وأحبط مخططات يوريسيثوس والآلهة هيرا التي كانت توغر صدره ضدَّه دوماً، وكذلك نجح سكان منطقة القبائل الذين يضربون في أطناب ارض الجزائر وجذورها في تجاوز المحن التي مروا بها والتي كانت آخرها قد جرت في بداية العام الجديد في بجاية الحضارة قبل العام البربري الجديد والمعروف بيناير حيث أن تقويمهم السَّنوي يشير إلى سنة 2967 تاريخ بداية السنة الأمازيغية.

منطقة القبائل التي تنشط فيها جماعة الانفصالي فرحات مهني الذي يعرف عنه ارتباطاتهُ مع المخابرات الفرنسية وبالصهيونية وجماعة الموساد والذي ينحدر من عائلة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء لهذا الوطن لتحريره من قبضة الاستدمار الفرنسي، وفي الأخير خرجت منها أفعى سامَّة تشبه الأفعى التي كلفت بحراسة الجرة الذهبية لملك أيتيس، أو طائر البازيليسق الأسطوري الذي له جسد كالتنين برأس ديك وعيون كعيون الضفادع وأجنحة كأجنحة الخفافيش ويصعب قتله أو التخلص منه، فجماعة آلماك التي وجهَّت أجهزة الأمن على مدار سنوات عدَّة ضربات موجعة من خلال اعتقال قادتها الذين تثبت في حقهم تهمة تهديد الأمن القومي الوطني أو من حرَّضوا على أحداث العنف والشَّعب منذ حادثة اغتيال الشَّاب ماسينيسا رحمه الله وأزمة سنة 2007 وبعدها وصولاً إلى الأحداث المؤسفة في كل من بجاية والبويرة وبومرداس وغيرها، ولكن لا زالت تنشط وتتحيَّن الفرصة لتحريك الشَّارع مرة ثانية في منطقة القبائل مستفيدة من تقاطع عدَّة عوامل داخلية وأخرى خارجية وتضافرها لزعزعة أمن المنطقة وجعلها على فوَّهة صفيح ساخن يشبه بركان جزيرة فوجي ياما اليابانية.

ولكن المسيرات والوقفات الوطنية التي تدعو إلى الوحدة والتَّكاتف بين أبناء الوطن الواحد والتي جابت شوارع مدينة تيزي وزو ومدن أخرى غيرها. ونجاح حملة تعليق الأعلام الوطنية في الشرفات وعلى أسطح المنازل وفي السَّيارات والمباني والشركات العمومية والخاصة والتي بعثت بعدَّة رسائل إلى مختلف الأطراف التي تثير الفتنة بين أبناء الجزائر مهما تعددت أعراقهم أو لهجاتهم أو مشاربهم الفكرية أو الإيديولوجية مفادها بأن منطقة القبائل كانت ولا تزال عصية على الاختراق يأرز إليها الرجال وقت المحن والروح الوطنية كما يأرز الإيمان إلى المدينة المنورة الشريفة،فجزائر الشهداء وعروس المتوسط ستبقى كعقد اللؤلؤ الإلهي يشع نوراً وجمالاً ومن الصعب جداً أن ينفرط عقده أو يمزَّق.

عميرة أيسر- كاتب جزائري