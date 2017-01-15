خلية اليقظة لمتابعة سوء الأحوال الجوية الأخيرة بسطيف

كتب:

سمير بويوسف

استعدت ولاية سطيف لمواجهة سوء الأحوال الجوية بإنشاء خلية اليقظة و تسخير جميع الإمكانات المادية و البشرية، تأهبا لقدوم منخفض جوي مصحوب بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات، حيث اجتمعت الخلية في حينها و الممثلة في الدرك الوطني، الأمن الوطني، مديرية الأشغال العمومية، مديرية الصحة، مديرية الطاقة، الحماية المدنية ، الجزائرية للمياه، ديوان التطهير، مديرية النشاط الاجتماعي و مديرية التجارة تحت إشراف السيد والي ولاية سطيف و التي تعمل على مدار 24 سا /24 سا دون انقطاع. أين اتخذت جميع التدابير و الترتيبات اللازمة لمواجهة أي طارئ. هذا و قد سخرت الجرافات، كاسحات الثلوج، و كميات من الملح الاصطناعي، تابعة لمديرية الأشغال العمومية و البلديات وكذا الخواص، للتدخل في أي لحظة كما جهزت جميع دور الصيانة الـ 10 المتواجدة بالولاية بجميع الإمكانيات اللازمة ، نفس الشيء بالنسبة لمديرية الطاقة التي سهرت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير مادة غاز البيتان و مادة المازوت والتي هي متوفرة بجميع نقاط البيع عبر كامل إقليم الولاية، نفس الترتيبات لشركة سونلغاز التي نصبت خلايا بجميع البلديات و تسخير أطقم تقنية مجهزة للتدخل و تصليح أي انقطاعات على مستوى الكهرباء، مديرية التجارة بدورها سهرت على توفير جميع المواد الغذائية، الحماية المدنية و المصالح الصحية اتخذت جميع التدابير لإسعاف المرضى و المصابين و التكفل بهم في مثل هذه الحالات ، مديرية النشاط الاجتماعي و كالعادة وضعت جميع التدابير للتكفل بالمعوزين و نقل المتشردين إلى مراكز للتكفل بهم و وضعهم في ظروف حسنة.

للعلم فان جميع الجهود و الإمكانيات لإزالة الثلوج و فتح الطرقات ركزت على الطريق السيار شرق غرب و الذي بقي مفتوح نفس الشيء بالنسبة للطرق الولائية، أما بعض الطرق البلدية فقد فتحت و تبقى خطيرة على المارة خاصة بالمناطق الشمالية الجبلية التي تستوجب الحيطة و الحذر من مستعملي هذه الطرق.