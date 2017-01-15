الجزائر تتعادل إيجابياً أمام زمبابوي

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فارس لمرد

تعادل المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب زمبابوي بهدفين في كل شبكة، افتتح محرز باب التهديف للجزائر في الدقيقة 12 ليعدل اللاعب مهاتشي للزمبابويين في الدقيقة 18 بعد خطأ فادح من الدفاع ليضيف زميله موتشيكوي الهدف الثاني بركلة جزاء في الدقيقة 29 و بعد أن سارت مجريات المباراة لصالح زمبابوي عدل المتألق محرز في الدقيقة 82 من زمن المباراة ليرد الأمل لفريقه أين ظن الجميع أن المباراة لصالح الفريق الزمبابوي الذي قدم مباراة و مستوى يليق بالكرة الزمبابوية، هذا و تنظر المنتخب الجزائري مباراة مهمة أخرى أمام المنتخب التونسي أبن سيواجه المنتخب السنغالي في مواجهة تعد بالكثير.