يوم تحسيسي لمصالح أمن ولاية سطيف

كتب:

فارس لمرد

احتضنت أمس دار الثقافة هواري بومدين بسطيف إحدى الأنشطة التحسيسية الجوارية، لأصحاب البذلة الزرقاء بهذه الولاية، لتنظيم فضاء تحسيسي يهدف إلى تعزيز وتقريب المواطن من الجهاز، فضلاً عن كونه فرصة تم خلالها للاستماع لفئة الأطفال مع توجيههم وتقديم مطويات لهم ولأوليائهم أعدت من قبل خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار “أنا أشارك في أمن وطني” تتضمن توجيهات بسيطة لهذه الفئة، مع تقديم نصائح وإرشادات وتوجيهات عملية للأولياء وهذا كله في سبيل الترويج للرقم الأخضر الجديد 104. النشاط الذي أشرف عليه طاقم خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية رفقة أخصائيتين نفسانيتين تابعين المركز الطبي الاجتماعي بالمصلحة الولائية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات التابعة لأمن ولاية سطيف، عرف مداخلة كل من رئيسة فرقة حماية الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، خلال أشغال الملتقى الدراسي الذي نظم على هامشه العرض، والذي تبنته جمعية كافل اليتيم بالولاية بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وإحدى روضات الأطفال، وذلك بحضور الحركة الجمعوية وعدد من ممثلي المجتمع المدني، حيث خصص الملتقى لإبراز دور المجتمع المدني في مجال حماية الطفل، علما بأنه عرف مداخلات ثمنت مجهودات جهاز الأمن الوطني في مجال حماية هذه الفئة.