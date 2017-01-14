عين الكبيرة بسطيف تحتضن أول نشاط دولي

كتب:

وفيق شرفة

حل صبيحة اليوم بعين الكبيرة شمال سطيف، الوفد الكشفي التونسي “فوج دار شعبان الفهري جهة نابل” و ذلك في إطار برنامج التبادل الكشفي بين مقاطعة عين الكبيرة و الفوج المذكور، هذا و قد سبق لممثلين عن الفوج التونسي زيارة تحضيرية إلى مدينة عين الكبيرة في 22 أكتوبر 2016، تم خلالها أعداد برنامج لهذه الزيارة، وتدخل هذه الزيارة ضمن الزيارات التعارفية بين الكشافة الإسلامية مقاطعة عين الكبيرة و فوج دار شعبان الفهري التونسي، بعدما كان اللقاء الأول بتونس بمدينة نابل على هامش المخيم الصيفي الذي إقامته مقاطعة عين الكبيرة في تونس الصيف الماضي. هذا و يطمح الطرفين إلى تطوير هذه العلاقة إلى علاقة عمل و توأمة بين الكشافة الإسلامية الجزائرية و التونسية عامة و الفوجين المذكورين على وجه الخصوص خلال المرحلة القادمة. جدير بالذكر أن الوفد التونسي يتكون من 50 فرداً وستكون إقامته ببيت الشباب عين الكبيرة الذي فتح أبوابه للشباب منذ أكثر من شهر، وتدوم يومين .