متحف سطيف يحتفل برأس السنة الأمازيغية يناير 2967

كتب:

عقبة بومنجح

نظم اليوم، المتحف العمومي سطيف و بالتعاون مع الجمعية السياحية عين لقراج و مكتبة عين لقراج متحف بني حافظ و روضتي مريمار و ماما شافية و بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير المصادف لـ 12 جانفي 2967، حيث انطلقت هذه التظاهرة بمعرض للأدوات التقليدية و يظم ألبسة قبائلية تقليدية منتوجات محلية أطباق و مأكولات تقليدية و معرض للكتاب هذا المعرض من تقديم جمعية عين لقراج السياحية و متحف بني حافظ و مكتبة عين لقراج أما في قاعة المحضرات فكانت هنالك ندوة من تقديم الأستاذ الباحث بن عراب علي تحت عنوان ”يناير” لتليها عرض مسرحي من تقديم فرقة تابعة لمكتبة عين لقراج.

الفترة المسائية تميزت بعروض للأزياء التقليدية الجزائرية و بوصلات موسيقية كان أبطالها زهرات من روضة مريمار و روضة ماما شافية و كم كان تجاوب الجمهور كبير لهذا العرض الجميل، و الاختتام كان بتوزيع الجوائز على المشاركين فأسقاس أمقاس لجميع الجزائريين.