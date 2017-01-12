حصيلة أنشطة مصالح شرطة العمران وحماية البيئة و التطهير بسطيف

كتب:

فارس لمرد

اتخذت مصالح شرطة العمران و البيئة بسطيف عدة إجراءات ردعية طوال شهر ديسمبر أهمها:

في مجال العمران:

67: مخالفة تتعلق بإنجاز أشغال البناء دون رخصة.

02: مخالفتين تتعلق بعدم مطابقة البناء لرخص البناء المسلمة.

في مجال البيئة

02: مخالفتين في مجال عدم التقيد بنظام تسيير النفايات.

14: مخالفة في مجال رمي النفايات الهامدة.

في مجال الصحة

01: مخالفة في مجال نقل اللحوم دون اعتمـاد شروط التبريد.

في مجال التطهير والنظافة

53: مخالفة في مجال البيع غير الشرعي على الطريق العام.

03: مخالفات تتعلق بإعاقة الطريق العام.

إن مصالح الشرطــة التي تعنى بهذا الملف، أنجزت خلال ذات الفترة ما لا يقل عن 15 عملية مراقبة للمحلات التجارية والأسواق الشعبية الموزعة عبر إقليم اختصاصها بالولاية، كما تم حجز ما يفوق الـ 1060 كلغ من مختلف أنواع المواد الاستهلاكية، إلى جانب 35 وحدة من المعدات والتجهيزات التي كانت تعرض للبيع بطريقة غير قانونية شرطة سطيف لا تزال تؤطر أنشطة ميدانية وقائية وأخرى ردعية، التزاما بتجسيد أهداف القيادة العليا للأمن الوطني، التي أوصت بضرورة مساهمة الشرطي في مجال حماية المستهلك إلى جانب المصالح المختصة، والعمل على التدخل في كل مرة من أجل تجنب بيع أي مواد قد تعرض المواطن للخطر، مع كبح كل أوجه التعدي الصارخ على المحيط والبيئة وحتى العمران.