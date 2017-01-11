توزيع 450 مسكن عمومي إيجاري بعين أرنات في سطيف

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فارس لمرد

أشرف والي الولاية صبيحة اليوم رفقة الأمين العام للولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي على توزيع مفاتيح على المستفيدين من حصة 450 مسكن عمومي إيجاري ببلدية عين أرنات وسط فرحة المستفيدين من هذه الحصة، و بعد معاينة السيد الوالي للسكنات التي توفرت فيها جميع التجهيزات الضرورية من الماء و الكهرباء و الغاز إضافة إلى التهيئة الخارجية التي زادت من جمال السكنات، أين التقى السيد الوالي ببعض المواطنين و استمع لانشغالاتهم مطمئنا إياهم بأن جميع الملفات طالبي السكن ستدرس بعناية فائقة من طرف لجنة السكن. و ذكر السيد الوالي ناصر معسكري أن عملية توزيع المفاتيح ستستمر لـ 700 مسكن ببلدية العلمة و 352 ببلدية صالح باي على أن تتواصل العملية على باقي البلديات فور الانتهاء من عملية التهيئة الحضرية.