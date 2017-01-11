شرطة سطيف تطلق مبادرة الإجراءات الوقائية إثر التقلبات المناخية

كتب:

سمير بويوسف

على إثر التقلبات المناخية التي تعرفها ولاية سطيف، والتي يمكنها أن تشكل خطراً أو عاملاً سلبياً على القيادة، خاصة في الطرقات التي قد تعرف تواجد الصقيع أو الثلوج أو مياه الأمطار مما يجعلها زلجة وخطرة، مصالح الشرطة بسطيف تناشد مستعملي الطريق وتدعوهم إلى التحلي بالحيطة والحذر مع الاستعداد الكافي للقيادة في أي ظروف مناخية كانت، تذكرهم أيضاً بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية أهمها:

– تفقد حالة العجلات

– تفقد حسن اشتغال جميع الأضواء

– تفقد صلاحية الفرامل

– التأكد من حسن اشتغال نظام ماسح الزجاج، تجنب الإفراط في السرعة خاصة خلال نزول أولى زخات الأمطار.

– العمل على تجنب التجاوز قدر المستطاع لأنه سيكون خطر في مثل هذه الظروف.

– تجنب المسالك المتواجدة بالمدن والتي بها منحدرات أو مرتفعات بالنسبة لبعض العربات التي يفقد أصحابها السيطرة بها نتيجة الصقيع، خاصة التي لها نظام دفع بالعجلات الخلفية.

– الحرص على تجنب وضع مياه عادية سواء لنظام تبريد المحركات كونها تتجمد نتيجة درجات الحرارة الجد منخفضة.

أخذ بعين الاعتبار حالة الطريق الطقس ومدى وضوح الرؤية وتجنب الفرملة المفاجئة لتفادي الانزلاق خاصة سائقي سيارات الأجرة والحافلات وجميع الناقلين وقائدي وسائل النقل الجماعي، كون هذه المسؤولية لا تقتصر فقط على ضمان سلامتهم بل تتعلق أيضا بضمان سلامة مرافقيهم وكل مستعملي الطريق الآخرين.