الجزائريون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية 2967م

كتب:

نفيسة بوخنوف

يشهد المجتمع الجزائري اليوم احتفال دخول العام الأمازيغي الجديد 12 يناير 2967م، بمهرجانات مختلفة عمت كل أرجاء الوطن، وعرفت بإنجازات نسوية من مختلف أطباق الطعام التقليدية المقدمة للجمهور الذوّاق المتلهف لرؤية طريقة احتفال بدخول العام الأمازيغي الجديد وهذا كان بعرض الملابس التقليدية والأواني الفخارية وكل ما يعطي لمسة أمازيغية، ودون استثناء تقديم الطبق التقليدي الأساسي “بركوكس” في كل البيوت الجزائرية، وبتغطية بعض الجمعيات الخيرية التي أبت أن تدخل الفرحة والسرور إلى بعض العائلات الجزائرية مثل كل عام.

تجسدت وأخيراً أحلام وتمنيات كل الأمازغيين بجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في الجزائر، بغية تحرير اللّغة وإبرازها كلغة مثل غيرها من اللغات التي تضم اللهجات المختلفة من الترڨية والقبائلية والشاوية وغيرها كثير، وبغض النظر عن المماطلة التي شهدتها الحكومة الجزائرية، عرفت اعتراف الدستور بلغة رسمية تمركزت في إجراء الامتحان في اللغة الذي يتمحور في اجتياز شهادة الباكالوريا إجباري دون الاختيار وهذا في كل أرجاء الجزائر.