أمن صالح باي بسطيف يطيح بعصابة ترويج المخدرات

كتب:

فارس لمرد

تمكن أمن دائرة صالح باي جنوب سطيف، من تفكيك عصابة تتشكل من 06 أفراد تراوحت أعمارهم بين الـ 22 و 30 سنة، كانوا يحترفون ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، حيث سمحت العملية من ضبط كمية معتبرة من تلك السموم، قاربت الواحد كيلوغرام إلى جانب ما يقارب الـ 150 قرص من المؤثرات العقلية، العملية التي تدخل في إطار أنشطة مصالح الشرطة، التي أصبحت تهدف الى تضييق الخناق على أفراد العصابات الإجرامية، خاصة تلك التي تحترف نشاط ترويج المخدرات بشتى أنواعها، وذلك من قبل عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة صالح باي، وتم توقيف 03 أفراد اتضح أن بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات، قدرت بـ “واحد كيلوغرام” من مادة الكيف المعالج إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة وخطيرة ( 04 سيوف وساطور)، حيث تم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة. و بعد ذلك تم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، أثمرت بالتوصل إلى تحديد هويات 03 أفراد آخرين ثبت ضلوعهم في إحضار تلك السموم، تم توقيفهم مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية التي كانت بحوزتهم والتي قدرت بـ 142 قرصاً. الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين الستة، الذين تمت متابعتهم بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا الأسلحة البيضاء، قدموا بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الذي أحالهم بدوره أمام قاضي المثول الفوري، الذي أصدر أوامر في حق خمسة منهم تقضي بالإيداع رهن الحبس فيما استفاد أحدهم من استدعاء مباشر.