سكان ملول بسطيف يطالبون بالتحقيق في مشاريع التهيئة

كتب:

قـارة زهــير

اتهموا جهات محلية بالتواطؤ و التستر على قضايا الغش..

طالب سكان ملول ببلدية قلال جنوب سطيف، السلطات المحلية للولاية بضرورة التدخل الفوري و العاجل لفتح تحقيق حول طريقة إنجاز مشاريع التهيئة التي استفادت بها المنطقة منها الفرع البلدي، متوسطة مرابط، السوق الجواري، دار الشباب، و الطرقات في باقي المناطق الأخرى التابعة إدارياً لبلدية قلال. موجهين أصابع الاتهام إلى البلدية و شركات المقاولات التي أسندت لها أشغال الإنجاز بعدم احترام المعايير المنصوص عليها في أشغال التهيئة، و ذلك باللجوء إلى استعمال مواد بناء من النوعية الرديئة لأن كل شيء تلاشى بعد الأمطار التي كانت قد تهاطلت على المنطقة بداية من شبكة تهيئة الطرقات إلى التشققات بمتوسطة “مرابط” و الحال الكارثي للسوق الجواري وصولاً إلى دار الشباب التي أنجزت وخربت بفاعل البشري والإهمال لتخصص لها البلدية ميزانية أخرى لكنها عادت إلى نقطة الصفر. وهي مشاريع رصدت لها السلطات المحلية غلافاً مالياً ضخماً، لكن أشغال الإنجاز لم تتم وفق ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة بهذه المشاريع.

السكان و في اتصال بجريدة “سطيف نيوز”، أكدوا على ضرورة فتح تحقيق في مدى صلاحية المشاريع المنجزة من قبل المقاولات الخاصة التي تتعلق بمشاريع التهيئة بمنطقة ملول. ويضيف ذات السكان، أن معاناتهم تزداد كل ما حل فصل الشتاء مما حول طرقات المنطقة إلى أكوام من الأتربة و البرك المائية، و دخول المياه لبعض الأقسام الدراسية ملحين على ضرورة تدخل السلطات المحلية لدفع مصالح المراقبة على التحرك و مراقبة الأشغال المنجزة.