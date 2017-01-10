معسكري يتفقد مطار 8 ماي بسطيف

كتب:

سمير بويوسف

قام صبيحة اليوم والي ولاية سطيف بزيارة معاينة و تفقد إلى مطار 08 ماي 45 رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و المدير العام لمؤسسة تسيير المطارات لقسنطينة و عدد من السلطات العسكرية و الأمنية و رئيس دائرة عين أرنات و مدير النقل.

حيث قام الوالي و الوفد المرافق له بزيارة تفقدية عاين من خلالها جميع جوانب مطار 08 ماي 45 سواء المحيط الخارجي أو داخل المطار، و بعد استماعه لانشغالات القائمين على هذه المؤسسة و النقائص المسجلة، أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات تمثلت أساسا في ضرورة الإسراع في تطهير المحيط الخارجي للمطار و كذا الإسراع في انجاز السياج المزدوج لمنع دخول الحيوانات و الكلاب الضالة، كما طالب الوالي بضرورة التعجيل بتحويل مجرى واد خلفون بعد أن تمت الدراسة التقنية لتفادي تأثيره عن هذا المرفق العام.

أما بداخل المطار و لتوفير راحة أكثر للمسافرين أسدى السيد الوالي تعليمات لمدير النقل بضرورة الإسراع في معالجة نظام التكييف المركزي “التبريد و التسخين” أما قاعة الاستعجالات الطبية بالمطار و التي تجري بها حاليا عملية تهيئة و التي تستدعي توفر سيارة إسعاف، طالب الوالي المدير العام بضرورة التكفل بهذا الجانب، كما طالب الوالي بضرورة الإسراع بانجاز خزان مائي ثاني كحل أولي و استعجالي و التفكير في إمكانية حفر نقب مائي بالتنسيق مع مصالح مديرية الري لوضع دراسة لتجسيد هذا المشروع.

أما فيما يخص تهيئة المدخل الرئيسي للمطار و تغطيته لحماية المواطنين من حر الشمس و تساقط الأمطار خاصة عند الإقبال الكبير للمسافرين، أعطى السيد ناصر معسكري في هذا الشأن تعليمات إلى السيد مدير النقل بالتنسيق مع مديرية مطار 08 ماي 45 و مؤسسة ايمي فار لتجسيد هذه العملية.