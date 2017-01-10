القبض على أشخاص متلبسين بتعاطي الكيف والمهلوسات بسطيف

كتب:

بوترعة هروان

أطرت شرطة سطيف خلال الأسبوعين المنصرمين دوريات ومداهمات لأماكن تعاطي المخدرات والمهلوسات أسفرت عن امتحان حالة 31 شخصاً تم توقيفهم متلبسين بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حتى الخمور. مصالح الشرطة حجزت إثر تلك العمليات قطع صغيرة متفاوتة الأحجام من الكيف المعالج، كما حجزت 23 قرصاً من المؤثرات العقلية المحظورة، إلى جانب 05 سجائر محشوة بالمخدرات، ناهيك عن مصادرة 06 أسلحة بيضاء محظورة كانت بحوزة بعضهم. المصالح المختصة أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين، وأحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع 15 منهم رهن الحبس، كما أدين 06 منهم بالحبس غير النافذ مع تسديد غرامات مالية، فيما استفاد 10 من استدعاءات مباشرة.