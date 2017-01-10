هلاك شخص وجرح 21 آخرين في الساعتين الأولى بسطيف

كتب:

قـارة زهــير

لقي في الساعتين الأولى من نهار اليوم، شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور متفرقة بإقليم ولاية سطيف حسب مصالح الحماية المدنية.

و تمثل الحادث الأول في هلاك شخص يبلغ من العمر 28 سنة وجرح ثلاثة آخرين على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بواد بوسلام في سطيف.

الحادث الثاني وقع على محور الطريق السيار ببلدية سطيف بمحاذاة المنطقة الصناعية اثر اصطدام متتابع لخمسة مركبات سياحية خلف 10 مصابين.

أما الحادث الثالث خلف أربعة مصابين نتيجة انقلاب حافلة “تويوتا كواسترا” بقرية ثنية الطين التابعة إقليمياً لعموشة شمال سطيف، أين تم نقل الجرحى على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية لتلقي الإسعافات الأولية.

كما تم تسجيل كذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، انقلاب شاحنة نقل القمامة على الطريق الوطني رقم 77 ببلدية القتلة الزرقاء خلف إصابة سائقها ومرافقه وقد تدخل عناصر الحماية المدنية ونقلوا المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية. ليكون بذلك الحادث الرابع الذي يضاف إلى إرهاب الطرقات التي وقعت ما بين الساعة السادسة والثامنة من صبيحة هذا اليوم 10 جانفي2017.

والحادث الخامس يتعلق بانقلاب شاحنة لنقل البضائع على مستوى الطريق الاجتنابي بالطرق الوطني رقم 28 بمزلوق جنوب سطيف خلف إصابة شخصين بجروح مختلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية بسطيف، إن هذه الحوادث نتجت عن عدم احترام قانون المرور والسرعة المفرطة في مثل الظروف الجوية المتقلبة كالجليد والضباب.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليمياً تحقيقاتها لتحديد أسباب و ملابسات هذه الحوادث.