هدايا افروديت والمحافظة على أسعار النقل الحالي

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ما يجرى اليوم من مفاوضات بين ممثلي السَّائقين الخواص وغيرهم العاملين في هذا القطاع الحسَّاس لحياة المواطن والذي يعتبر عصباً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً لاستقرار البلاد ونموها وتطورها، فالسيِّد “حسين بورابة” رئيس منظمة المنظمة الوطنية لناقلين الجزائريين وخلال اجتماعه بممثلين عن وزارة النقل، وكذلك وزارة الأشغال العمومية قد تلقى عدة هداياَ مثلما صرَّح بذلك للإعلام في مقابل عدم الزيادة في الأسعار بالنسبة لتذاكر النقل الخاص على وجه الخصوص باعتبار أنَّ النقل العمومي تابعة لشركات الدولة التي تسيطر عليها بالتأكيد وزارة النقل المختصة قانوناً بذلك،هدايا الوزارة لإسكات النَّاقلين الخواص تشبه إلى حدٍ كبير هدايا افروديت آلهة الحب والجمال والرغبة لباريس أخو هكتور في إلياذة هوميروس والاوديسية حين منحتنه قلب الأميرة هلين الاسبرطية زوجه الملك أجاممنون بن اتاريوس، وذلك في خضم حربها مع كل من أثينا وهيرا ربَّات الإغريق القدماء، ونتج عن ذلك حرب طروادة الشهيرة والتي كانت قد بينيت وفق الأساطير الإغريقية بالتعاون بين بوسيدون اله البحر وأبولو إله الشعر والفنون وكانت هلين أجمل نساء اليونان وقتها وبسببها نشبت واحدةٌ من أكبر الحروب التَّاريخية بين مملكة اسبرطة وطروادة وقتل فيها إبطال الإغريق وعظمائهم أمثال أخيل وهكتور أمير طروادة وكذلك بترو كلس ابن عم أخيل، فالهدية التي جلبت الكوارث على ممالك بأكملها وأدَّت إلى غزو طروادة العظيمة وإحراقها بالكامل وغضب الآلهة 12 التي تقيم في جبل الأوليمب اليوناني الإغريقي الذي يقع بين السَّماء والأرض،حسب الميثولوجيا المروية لليونان.

وهدايا الوزارة لنَّاقلين الخواص والتي تمثلت في وعود بتأمين كل السَّائقين والقابضين العاملين على مستوى خطوط النَّقل الخاصة بالاتفاق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى منحهم رحلة في أخر الأسبوع خارج خطوطهم الرسمية لقيام برحلات سياحية لأشخاص والعائلات من أجلِ زيادة مدخولهم الأسبوعي، ضِف إلى ذلك تجميد منح خطوط جديدة لنَّقل وكذلك تجميد دفتر نقل المُسافرين بالنسبة لسيارات الأجرة،ووعدتهم بمنح لافتات إشهارية بالنسبة لسيَّارات الأجرة من أجلِ تنظيم العملية وسلامتها على حسب قول المتحدث السَّابق السيِّد حسين بورابة، وجدير بالذكر والإشارة إلى أنَّ عدد الناقلين الخواص يُقدر بحوالي 80 ألف بمختلف الأصناف ما عداَ النقل التجاري وكذلك 150 ألف ناقل لسيارات الأجرة بما مجموعه حوالي 230 ألف ناقل على المستوى الوطني.

ولكن الشَّيء الذي تجاهلته الوزارة هو أنَّ هذه الإجراءات ستثير إن تمَّ الموافقة عليها غضب وحنق قطاعات أخرى تعمل في نفس الإطار كالنقل عبر الولايات وكذلك قطاع السِّكة الحديدية وكذلك فإنَّ سيارات الأجرة ستطالب كذلك بامتيازات مُماثلة وخاصة التي تنشط بين الولايات وبامتيازات غيرها وستفتح الباب واسعاً أمام مطالب أخرى قد تعجز عن تلبيتها في ظلِّ أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها الميزانية العامة لدَّولة ككل، كما ستطرح إشكالية من يراقب أصحاب المركبات الخاصة المخصَّصة لنقل المسافرين وكمْ من رحلة سيقومون بها في الأسبوع وعن الجهات التي من حقّْها منح الرُّخص لقيامهم بالرحلات،وعن الوجهة ومدتها،والحدِّ المسموح به وإذا كانت خارج الولاية أو داخل إقليمها الإداري فقط؟ كل هذه الإشكاليات ستفتح باب جهنَّم في القريب العاجل وتثير العديد من الحساسيات بين جمعيات النقل ومنْ الأحقّْ لجهة الاستفادة من هذه الامتيازات ؟ وفي حال أخلفت الوزارة بوعودها فإنه سيدخلنا في دوامة جبٍّ عميق غائر القاع يشبه مسكن هيدز آلهة العالم السفلي حسب معتقدات الإغريق القدماء، في ظلِّ غياب إستراتيجية وطنية للنقل والفوضى في التَّسيير والبيروقراطية وغياب تكوينات علمية وميدانية لسَّائقين والقابضين ومسيِّري القطاع لتعليمهم فنون الاتصال الحديث وكيفية التعامل مع المواطن وقانون المرور الجديد الذي يعتبر قانوناً صارماً ومتطوراً بالمقارنة من القانون القديم الذي أكل عليه دهر أشعب وشرب،فهل ستكون هدايا وزارة النقل مناورة سياسية؟ لكسب مزيد من الوقت خصوصاً وأننا مقبلين على انتخابات تشريعية ونيابية وولائية وكذلك بلدية بعد أشهر قليلة ستغير من التوازنات السِّياسية وتجاذباته والتي ستنعكس سلباً أو إيجاباً على جميع القطاعات بما فيها قطاع النَّقل، وتشبه إلى حدٍّ ما هدايا افروديت التي عجَّلت بخراب طروادة ودمارها؟ هذا ما ستميط الأيام القليلة القادمة اللثام عنه بالتَّأكيد.

عميرة أيسر- كاتب الجزائري