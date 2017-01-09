إدارة فولفسبورغ الألماني تعتذر رسمياً للوفاق

كتب:

فارس لمرد

قدمت إدارة فولفسبورغ الألماني اعتذارا رسميا لإدارة وفاق سطيف جراء إلغاء المباراة الودية بين الفريقين المزمع إجراءها في السابع جانفي الفارط، على أرضية مركب “مانغا كلوب” و عرضتك مبلغ تعويضي يقدر ب 15000 أورو على الخسائر المادية و المعنوية للفريق السطايفي، أو التكفل بالفريق لمدة أسبوع و ذلك بمدينة فولفسبورغ الألمانية على أن ينشط الفريقان مباراة ودية بينهما تحتضنها أرضية ميدان ارينا، حيث إن إدارة الفريق الألماني تنتظر الرّد من إدارة وفاق سطيف من طرف مسؤول النادي حسان حمّار خلال الأيام القليلة القادمة.