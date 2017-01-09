اختتام التظاهرة الثقافية لأطفال جميلة بسطيف

كتب:

عقبة بومنجح

“الطفل مستقبل التراث” هكذا اختيرت التظاهرة الثقافية التي أقيمت بالمساحة الخضراء لمتحف و موقع جميلة طوال 10 أيام كاملة من 29 ديسمبر 2016 إلى 07 جانفي 2017 حيث كان الاختتام بهيجاً و متنوعاً وبحضور السلطات المحلية و العسكرية و الولائية يتقدمهم مدير الثقافة لولاية سطيف و رئيس دائرة جميلة و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جميلة.

حفل الاختتام شهد مشاركة واسعة لمؤسسات و جمعيات ناشطة يتقدمهم المتحف العمومي الوطني سطيف الذي شارك بورشات لتركيب الفسيفساء و لعبة الفسيفساء و ورشة الفخار و دار الشباب جميلة شارك بورشة للرسم بالرمل و الرسم العادي و كذا لعبة الشطرنج كما شاركت جمعية أصدقاء جميلة بورشة لصناعة الفخار حيث شهدت حضور كبير للأطفال من داخل بلدية جميلة و كذا من الزوار القادمين إليها.

أما في الفترة المسائية شهدت عروض بهلوانية و ألعاب الخفة و أغاني أطفال من تقديم التعاونية الثقافية العلمة و كذا استعراض لرياضة الكراتي دو من تقديم جمعية الجيل الصاعد جميلة و استعراض بالدرجات الهوائية التي جابت شوارع جميلة الرئيسية في الجو من البهجة و السرور أنسنا برودة الطقس و اختتمت التظاهرة بتكريم كل من ساهم في من قريب و من بعيد في رسم البهجة و السرور للأطفال مدينة كويكول ضاربين لهم موعداً قريب في عطلة الربيع.