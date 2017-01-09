هلاك شخصين وإصابة 4 آخرين في حادثي مرور منفصلين بسطيف

كتب:

قـارة زهــير

توفي يوم أمس شخصين وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور بكل من بيضاء برج و بازر سكرة بسطيف.

حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الحادث الأول الذي وقع على الطريق الولائي رقم 64 يتمثل في انقلاب سيارة سياحية ميقان مما خلف مقتل سائقها على الفور والبالغ العمر 34 سنة، ليتم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى عين آزال بسطيف قبل فتح تحقيق من طرف رجال الدرك الوطني.

وبقرية السراسيب ببارز سكرة في العلمة شهد الطريق الولائي 171 مقتل رجل 31 سنة على الفور وأضافت مصالح الحماية المدنية بأن 04 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة اصطدام العربة التجارية dfsk بسيارة سياحية بيجو 505، وفور وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى المستشفى.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليمياً تحقيقاً لتحديد أسباب و ملابسات هذا الحادث.