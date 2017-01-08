56 جريحاً و قتيلان في شهر ديسمبر بسطيف

كتب:

سمير بويوسف

سجلت شرطة سطيف شهر ديسمبـر 2016، وقوع 50 حادثاً مرورياً جسمانياً عبر مختلف الطرقات، خلفت 56 جريحاً وقتيلين اثنين و كانت أغلب حوادث المرور الجسمانية المسجلة، نتيجة العامل البشري بنسبة 94%، فيما قدرت حوادث المرور التي جاءت نتيجة عامل المركبة بنسبة 04% وعامل المحيط بنسبة 02%.

كما انتهجت مصالح أمن ولاية سطيف طرق عمل جديدة ركزت من خلالها على تكثيف التواجد الميداني في سبيل التقليل من حوادث المرور، إلى جانب تأطير إجراءات وقائية وأنشطة ردعية أهمها، تحرير ما لا يقل عن 5487 مخالفة مرورية مع معاينة 1123 مخالفة تتعلق بالتوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، 322 مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المحددة قانونا تم معاينتها بجهاز الرادار، 316 مخالفة تتعلق بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، 313 مخالفة تتعلق بعدم التقيد بوضع حزام الأمن، 205 مخالفة تتعلق باستعمال شريط بلاستيكي على زجاج المركبة عاتم للرؤية، 202 مخالفة تتعلق باستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، 105 مخالفة تتعلق باتجاه المرور المفروض،23 مخالفة عدم استعمال الخوذة بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية.

شرطة سطيف وخلال نفس المدة، عمدت إلى سحب 1196 رخصة سياقه لقائدي مختلف أنواع العربات من بينها 699 مدة 3 أشهر و497 مدة 6 أشهر و سحب 29 رخصة سياقة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، إجراء 162 حالة وضع بالحظيرة بالنسبة للمركبات و إجراء 88 حالة وضع بالحظيرة بالنسبة للدراجات النارية.

هذا وقد كثفت مصالح الشرطة بسطيف خلال هذه الفترة أنشطتها التحسيسية، لما تعرفه هذه الفترة بالذات من تقلبات جوية وتشكل للصقيع وللضباب، والذي غالبا ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة.