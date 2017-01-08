وفاة شخص وجرح آخرين في حادثي مرور بسطيف

كتب:

نور الهدى مغلاوي

لقي شخص حتفه وجرح 3 آخرين يوم الجمعة في حادث مرور وقع على الطريق الولائي رقم 113 بين قريتي “قجال” و”بئر لبيض” نتيجة انحراف وانقلاب شاحنة لنقل الخضر من الحجم المتوسط SNVI K66 خلف مقتل سائق الشاحنة بلغ من العمر 21 سنة وإصابة 3 آخرين 24، 18، و14 سنة بجروح خفيفة تم إسعاف وإجلاء المصابين من طرف إسعافات وحدة الحماية المدنية قجال إلى عيادة ببئر لبيض. كما تم تسجيل حادث مرور آخر على الطريق البلدي رقم 533 الرابط بين قريتي لمزارة ورأس الماء بتراب بلدية قجال، يتمثل في انحراف سيارة أجرة داسيا لوقان تسبب في إصابة خمسة أشخاص عائلة متكونة من 4 أفراد وسائق سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة تولت إسعافات وحدة الحماية المدنية عين تبينت إسعاف وإجلاء المصابين إلى مستشفى سطيف 55، 45، 34، 03، 06 سنوات.