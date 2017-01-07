أمن ولاية سطيف ينظم يوماً تكوينياً لفائدة السائقين المحترفين

كتب:

فارس لمرد

احتضنت دار الثقافة هواري بومدين يوماً تكوينياً لفائدة السائقين المحترفين من طرف مصالح أمن ولاية سطيف في إطار تطبيق توجيهات القيادة العليا للأمن الوطني بهدف تحسيس و توعية فئة قائدي الحافلات و سيارات الأجرة و مركبات النقل العمومي بصفة عامة. حيث عرف هذا اليوم التحسسي ممثل مديرية النقل، الحماية المدنية، الشؤون الدينية و الأوقاف، ممثلي المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين، ممثل المؤسسة العمومية للنقل الحضري، ممثل المكتب الولائي للناقلين الجزائريين،ممثل الفرع النقابي لسيارات الأجرة، محافظي الكشافة وقدماء الكشافة الإسلامية و كذا جامعة “محمد لمين دباغين” سطيف2. و جاءت مداخلة رئيس أمن الولاية أكد من خلالها عن أهمية التزام هذه الفئة باحترام قانون المرور و إتباع مختلف قواعد السلامة المرورية الكفيلة بحمايتهم و حماية مستعملي الطريق من أي مخاطر قد تستهدفهم و تذكيرهم بأهمية القيادة بكل جدية و مسؤولية و رزانة ضماناً لقيادة آمنة خالية من أي مخاطر. كما كانت لرئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي كلمة حيث طمأن الحضور أن كل المعطيات تشير أن حوادث المرور التي قد يتسبب فيها هؤلاء السائقين قد تكون نادرة بالنظر للأرقام التي بحوزة مصالحه حيث تم تسجيل 62 حادث خلال سنة 2016. كما كانت لممثل مديرية النقل بالولاية الذي تناول الإطار القانوني المنظم لمهنة الناقلين، أما مداخلة ممثل الحماية المدنية الذي شاطر رأي البذلة الزرقاء وهو إتقان و معرفة قواعد الإسعاف ، كما كانت مداخلة أحد أساتذة قسم علم النفس و علوم الارطفونيا و التي جاءت أكاديمية بحتة ألمت بين المعطيات العلمية و التقارير المصورة، أما مداخلة ممثل الشؤون الدينية و الأوقاف الذي أبرز رأي الدين الذي يبين مختلف السلوكات التي قد تسبب الضرر للآخرين و الدعوة التعقل و التريث و القيادة بكل جدية و مسؤولية.