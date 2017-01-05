عملية القرعة للسكن الاجتماعي بالعلمة في سطيف

كتب:

مصباح هروان

أقدمت السلطات المحلية بدائرة العلمة في سطيف خلال الأيام القليلة الماضية على إجراء عملية استشارة للمستفيدين في حصة 400 مسكن التي أفرج غن قائمتها في 2014 والتي تم من خلالها توجيه 300 مستفيداً منهم إلى منطقة سوناطراك ونظراً لعدم اكتمال الأشغال وتأخرها وعدم جاهزيتها للإسكان، وانتهاء الأشغال بحصة 700 مسكن جاهزة بمنطقة سخري أعطت السلطات لهم الأولوية لتحويلهم إليها، وبعد اختيار أغلبيتهم للبقاء عليها منتظرين جاهزيتها، قررت السلطات المحلية بأن تستدعي المستفيدين من الحصة الثانية الـمقدر عددهم بـ 500 مستفيد المعلن عنها في 2015 وهذا يوم الأحد 8 جانفي الجاري بالمجمع الثقافي جيلاني أمبارك بالعلمة لإجراء عملية القرعة على الشقق والطوابق، مما سيسمح لهم توزيع عليهم قرارات الاستفادة و توزيع عليهم المفاتيح خلال الأيام القليلة القادمة وهذا في حي سخري الذي رفض أصحاب حصة 400 الأولى التحويل إليها، وبحسب رئيس دائرة العلمة “أحمد طراف” فإن بلدية العلمة بهذه العملية تكون قد خطت خطوة جبارة في هذا المجال والتي استحسنها المستفيدون الذين انتظروا كثيرا وعانوا ويلات السكن غير اللائق و الإيجار، كما ستسمح للسلطات المحلية بالإعلان عن قائمة اسمية جديدة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ريثما تنتهي اللجنة المكلفة بدراسة الملفات من عملها، في الوقت الذي لا تزال لديها حصة هائلة من هذا النمط تقدر بـ 2700 حصة سكنية أخرى تقدمت بها نسبة الأشغال.