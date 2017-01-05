سكان قرية ”بلهوشات“ بسطيف غاضبون من مديرية الطاقة بالولاية

كتب:

مصباح هروان

يعيش سكان قرية “بلهوشات” التابعة لبلدية بئر العرش الواقعة شرق ولاية سطيف على نقيض ساخن بعد أن تسرب إلى علمهم بأن مشاتي قريتهم لم تبرمج خلال هذه السنة للاستفادة من الغاز الطبيعي وهذا بعد إقصائهم من قبل مديرية الطاقة و المناجم بالولاية، حيث تعتبر قرية بلهوشات من أكبر القرى كثافة سكانية لاحتوائها على العديد من المشاتي منها لعلاوشة، لعوامر، البيض، لمحاميد، لجبابرة، الدواخة، لفراجلة، السرارية، أولاد حلاسة، أولاد مهنة، أولاد رابح، بورزام، لعكاكزة والزواير، ونظرا للكثافة السكانية المرتفعة بالقرية أطلق عليها اسم الصين الشعبية خلال الأوعية الانتخابية ببئر العرش، وحسب رئيس جمعية تزويد دوار بلهوشات بالغاز الطبيعي “علي صحراوي سهيل” الذي أكد بأن القرية المذكورة قد تم برمجتها في سنة 2011 بعد إعلان والي الولاية آنذاك “نورالدين بدوي” خلال زيارته للمنطقة أمام التجمع الذي أقيم آنذاك بمركز التكوين المهني بالبلدية و الذي بارك لنا به، لكن بقي وعدا لم توفي به السلطات الوصية بالرغم من تغير ثلاث ولاة بعده ،مضيفا بأنه تم تنظيم المشاتي بجمعيات للاستفادة من الغاز وتم وضع مخططات و إحصاء العائلات وأرسلت للمديرية المعنية منذ 2012 لكن عام يأتي بعد عام وكل مرة يقال لنا العام الجديد لكن أعوام وأعوام ولا حياة لمن تنادي و القطرة التي أفاضت الكأس هي سوء استقبالنا من قبل مدير الطاقة والمناجم بالولاية خلال هذا الأسبوع، أين أخرج رئيس الجمعية وأمينه العام من مكتبه بلا إقناع وبكلام غير لائق بمقام مدير مهامه الاستماع إلى انشغالات المواطنين، حيث قام باستفزازنا قصد دفعنا إلى القيام بالاحتجاج مما أجبرنا إلى رفع شكاوي ضده إلى السلطات العليا في البلاد. جدير ذكره أن مواطني القرية يعيشون غليانا كبيرا محتجين على إقصائهم من البرمجة خلال هذا العام من الاستفادة من الغاز الطبيعي، مناشدين الوالي الجديد زيارة المنطقة والتحري شخصيا في معاناة سكان المنطقة من التهميش و الإقصاء.