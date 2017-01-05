محاولة أخرى لضرب إستقرار وأمن البلاد

كتب:

مهديد خليل

علمت “سطيف نيوز” أمس الأربعاء من مصدر موثوق بتلقي الدكتور “زهير بوعمامة”، وهو دكتور في العلاقات الدولية بجامعة الجزائر بعرض من طرف قناة أجنبية باستضافته من أجل الحديث في موضوع أحداث بجاية الأخيرة وبعض مناطق من الوطن، فحسبه البرنامج التلفزيوني قال بأنه يتطرق ويناقش بما سماه بحالة العصيان المدني حيث عرض على الدكتور مبلغ من المال بالدولار نظير مشاركته بالبرنامج، حيث تم إغراءه بمبلغ كبير لإقناعه للمشاركة في هذا البرنامج وعلق الدكتور بالقول “لقد تحركت الماكنة… ولكنهم أخطئوا العنوان… لسنا من نردد إملاءاتكم ولو دفعتم مال الدنيا…” هكذا كان رده وتعليقه، فقد تحفظ عن ذكر القناة وسيتم كشف هذه القناة في الأيام القادمة، والملاحظ اليوم أن الجزائر تعاني من مشاكل ككل الدول، ولنا الحق برفض أو التنديد بقانون أو أي شئ ليس لصالحنا لكن بأسلوب حضاري سلمي ومحترم خالي من العنف ومن الخسائر المادية والمعنوية، فقد أصبح الشعب الجزائري يعرف جيداً مبتغاه ويعرف معنى محاولة زعزعت استقراره، فهناك دول تسعى جاهدة لضرب استقرار بلدنا وجره لمستنقع الخراب، فالجزائر كبيرة بأن تقع في فخ أعدائها، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر حرة مستقلة آمنة.