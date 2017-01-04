نادي الرياضات الجوية بسطيف sétif fly يصنع الحدث في تاغيت ببشار

كتب:

مهديد خليل

ابن مدينة سطيف “إسلام بهبار” يخطف الأنظار

في إطار النشاطات التي يقوم بها نادي الرياضات الجوية sétif fly من أجل التعريف بهذه الرياضة وخلق جو من الإثارة والمتعة في نفوس الجزائريين، فقد استطاع هذا الأخير وتحت قيادة رئيسها السيد عبد المالك بهبار وهذا بتاغيت ولاية بشار أن تقوم بعدة استعراضات تخللتها استقبالات والإجابة عن استفسارات المواطنين المقبلين من كل ربوع الجزائر للاستمتاع بالعطلة الشتوية واحتفالات رأس السنة ، فقد لقت هذه المبادرة إقبال كبير ونية طيبة في التعلم و التكوين لممارسة هذه الرياضة ، وهذا بعد ما قام به صاحب 16 سنة إسلام بهبار من عدة تحليقات سواء لوحده أو عبر مرافق له يكون من المواطنين الزائرين والفضوليون على هذه الرياضة المشوقة بالرغم من صغر سنة ومن الخبرة التي اكتسبها من والده، والجدير بالذكر أن النادي نشأ سنة 2012 الكائن مقرها بحي الحشمي بمدينة سطيف، وقد شارك في العديد من المنافسات ونال تتويجات وتكريمات مهمة على الصعيد الوطني والساعي إلى المشاركة في التظاهرات الدولية بما له من فريق جاهز لدخول غمار المنافسات، فقد أضحت الجزائر تحتاج إلى الكثير من هذه المبادرات والمضي قدما لتشجيع الشباب على التكوين ومنه لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية ورفع الراية الوطنية عالياً.