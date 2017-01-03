متابعة 396 شخص شهر ديسمبر المنصرم بسطيف

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سطيف نيوز

عالجت مصالح أمن ولاية سطيف بمختلف أنواع الجريمة خلال شهر ديسمبر 2016 المنصرم 339 قضية، تابعت بموجبها 396 شخصا من بينهم 23 من جنس أنثى بعد ثبوت تورطهم في مختلف قضايا الجنايات والجنح، حيث وبعد أن أعدت ضدهم ملفات جزائية أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية، يتم إيداع 48 منهم الحبس المؤقت، فيما وجهت للبقية استدعاءات مباشرة مع إخضاع البعض الآخر لعقوبات بديلة.

بالنسبة لتصنيف القضايا وفق الشيء المستهدف أو المتضرر تأتي قضايا المساس بالأشخاص في المرتبـة الأولى بنسبــة 33.92% ، تليها قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 25.95%، ثم قضـايا المسـاس بالأمـوال والممتلكـات بنسبة 18.87% ، وأخيرا قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 06.19 %.

حصيلـة ذات المصـالح في مجـال محاربـة جرائـم ترويج المخـدرات خـلال نفس الشهـر ديسمبر 2016 عرفـت معالجة 32 قضيـة تم على إثرهـا توقيف 37 شخصـا أودع منـهم 17 الحبـس المؤقـت، فيمـا ضبطـت كميـة من مخـدرات “الكيف المعالج” قـدرت بـ 423 غرام، إضـافـة إلى أزيد من100 قـرصا من المؤثـرات العقليـة، والتي كانت موجهـة للترويج وسط فئة الشباب في غالب الأمر، مع حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية التي كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية.