برنامج ”صحي ضميرك“ قريباً بإحدى القنوات التلفزيونية

كتب:

قادري رفيقة

يعتزم الصحفي والمنتج “سفيان خالد” بإطلاق برنامج اجتماعي بعنوان “صحي ضميرك” والذي يعد الأول من نوعه في الجزائر وفي المغرب العربي حيث يعالج البرنامج عدة قضايا اجتماعية التي يعاني منها الشعب الجزائري، حيث يقوم البرنامج بإعانة الشباب البطال على الزواج وإقامة عرس جماعي لهم. ويقوم أيضاً بإعانة الشيوخ وكبار السن الفقراء والقانطين بدور العجزة على الحج والعمرة. لكن يركز البرنامج كل التركيز على الحالات المرضية المستعصية التي تحتاج إلى علاج في الخارج. ويعتمد البرنامج في جمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة sms من شبكات المحمول كما تعتبر الطريقة الأولى من نوعها في جمع التبرعات وتعتبر أيضاً الطريقة الأمثل والأسهل التي تسمح بالمشاركة بالتبرع لكافة الشعب الجزائري داخل أو خارج الوطن. سيكون بداية بث البرنامج خلال سنة 2017. هذا ما صرح به المنتج سفيان خالد ويضيف أنه لم يحدد بعد في أي قناة سيبث البرنامج قناة خاصة أو قناة عامة.