مصرع 11 شخص بالغاز وإنقاذ 98 آخرين سنة 2016 بسطيف

كتب:

قارة زهير

حسب حصيلة للحماية المدنية

في آخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية بسطيف، و المتعلقة بحوادث الغاز الطبيعي فقد بلغت هذه السنة 47 حادثاً تسببت في مقتل 11 شخصاً وإنقاذ 98 آخرين نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة والتسخين المنزلية، فمن الضروري التفقد اليومي لهذه الأجهزة وإصلاح أي خلل في حينه.

من جهة أخرى سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة من هذه السنة الماضية، 216 تدخلا في 188 عملية متعلقة بالنشاط العملي لوحدات التدخل، منها:

– إسعاف وإجلاء 98 حالة مرضية.

– إسعاف وإجلاء 20 مصاب في حوادث مختلفة.

– إنقاذ، إسعاف وإجلاء 10 أشخاص في 9 حوادث مرور.

– إخماد 8 حرائق حضرية 3 حرائق في المنازل + 3 حرائق في المركبات + 2 حريق فضلات.

– إسعـاف وإجلاء 10 حالات تسمم بغازات الاحتراق (CO) وواحد متوفي في 4 حـوادث مختلفـة بكل من العلمـة، سطيف، عين آرنات و أولاد صابر.

– عمليات مختلفة أخرى لاسيما ما تعلق بأجهزة تأمين مختلف المنافسات الرياضية التي بلغت 25 تظاهرة.