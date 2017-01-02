وفاة شخصين بسطيف في 24 ساعة الأخيرة سنة 2016

كتب:

نور الهدى مغلاوي

لقي شخصين مصرعهما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من سنة 2016، حسب آخر حصيلة قدمتها، اليوم، مصالح الحماية المدنية بسطيف. هذا وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية العلمة في اليوم الأخير من السنة الماضية 2016 في حدود الساعة 11و05 دقائق، لأجل إنقاذ وإسعاف رجل وزوجته البالغين من العمر 35 و34 سنة، حيث وجد الرجل متوفياً والزوجة في حالة غيبوبة، التي فارقت الحياة بعدها في المستشفى، ويعود السبب الأرجح لوفاتهما إلى استنشاق غازات الاحتراق السامة أكسيد الكربون نتيجة سوء تصريفها.