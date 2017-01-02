يوم إعلامي للتعريف بالمنتوجات الفلاحية بصالح باي في سطيف

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نور الهدى، م

“قبايلي” يشرح إجراءات المنتوج الجديد تأمين الثقة..

احتضنت أمس، دار الثقافة “الطيب دريسي” ببلدية صالح باي، فعاليات اليوم الإعلامي المنظم من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف، حول “تأمين الثقة” وهو المنتوج الجديد الموجه للفلاحين من قبل الصندوق، الذي يقدم امتيازات كبيرة للفلاحين أصحاب المستثمرات الصغيرة، حيث أكد مدير الصندوق السيد جمال قبايلي في مداخلته أمام الحضور، أن المنتوج الجديد يوفر لهم الحماية الطبية، كما سيستفيد الفلاح من تخفيضات كبيرة في أسعار التأمين على مختلف المنتوجات، وهو ما يعتبر مكسب حقيقي للفلاحين حسب مدير الصندوق الذي أكد أن المديرية العامة للصندوق تولي عناية خاصة لفئة الفلاحين الذين سيستفيدون عن قريب من امتياز القرض الفلاحي الريفي المصغر من دون فائدة.

تجدر الإشارة أن المدير العام للصندوق العام للتعاون الفلاحي السيد الشريف بن حبيلس، كان قد أمضى اتفاقية مع الأمين العام لإتحاد الفلاحين السيد محمد عليوي يوم 26 نوفمبر من السنة الماضية، والذي بموجبه سيستفيد الفلاحين من تخفيض قدره خمسين بالمئة في التأمين الفلاحي مقابل شراء أسهم واحد والمقدرة قيمتها بـ 2000 دينار جزائري للسهم الواحد.

وكان اليوم الإعلامي فرصة لمختلف الفلاحين لطرح انشغالاتهم أمام إطارات الفلاحة في الولاية، الذين أكدوا وقوف الدولة الجزائرية بجانب الفلاحين ، خاصة وأنها توليه عناية خاصة باعتباره القطاع البديل للمحروقات.