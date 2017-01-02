مناورة لوحدات التدخل للحماية المدنية بسطيف

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أكرم تومي

حول حوادث النقل البري للمواد الخطيرة

تجسيداً لبرنامج المناورات والتدريبات في مختلف مجالات تدخل مصالح الحماية المدنية الذي أعدته المصالح المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، وبعد النجاح في انجاز المناورة الأولى حول حوادث النقل بالسكة الحديدية ببلدية قجال والتي بدورها لقيت استحسان كل من تابعها عن قرب، تنظم مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف امسية الثلاثاء مناورة التدريب الثانية حول موضوع ” النقل البري للمواد الخطيرة T.M.D “، بمدخل محول الطريق السيار A1 جنوب شرق حي الحاسي ببلدية سطيف، سيناريو المناورة الافتراضية يتمثل في ” اصطدام حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط بشاحنة متوسطة الحجم لنقل حاويات حمض الكبريت مع انقلاب هذه الأخيرة وسيلان هذه المادة الخطيرة، احتراق مقدمة الحافلة مع تسجيل خمسة قتلى وعشرة مصابين “، وتشارك في هذه العملية أربعة وحدات تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية سطيف مدعمة بالوحدتين الثانويتين عين تبينت وعين آرنات والمركز المتقدم للإسعاف على الطريق السيار وذلك بقيادة السيد مدير الحماية المدنية لولاية سطيف والسادة رؤساء الوحدات وكل طواقم الإنقاذ.