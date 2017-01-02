أئمة يشاكون الشرطة في حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بسطيف

كتب:

أكرم تومي

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الأئمة ورجال الدين، مبادرة لتحسيس والتوعية والدعوة إلى احترام قانون المرور وإتباع قواعد السلامة المرورية الكفيلة بتجنب أية حوادث مرورية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح، الرسالة هذه المرة كانت فريدة من نوعها لأن الأئمة رافقوا أصحاب البذلة الزرقاء خلال عملهم بمخلف النقاط الأمنية والحواجز وحرصوا على تقديم النصح والتذكير برأي الدين الذي يتعرض وأي سلوك من شأنه أن يسبب الأذى للآخرين، رجال الدين رافقوا أصحاب البذلة الزرقاء خلال حواجز فجائية ودوريات راكبة وأخرى راجلة، رافقوهم حتى أنشطة فرق الرادار بهدف تبليغ تلك الرسالة البسيطة وأكثر والهادفة، رسالتهم كانت أكثر وقعا من أية لغة كانت، لأنهم فضلوا التحسيس والتوعية والنصح وتسليم هدية للمخالفين “مصحف شريف” عوض تغريمهم، هذه المبادرة أشرف عليها السيد رئيس أمن ولاية سطيف شخصياً و كان مرفوقاً بمدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعدد من الأئمة ورجال الدين وبعض براعم الكشافة الإسلامية، حرصوا على تنظيم أنشطة توعوية تحسيسية أكدت للجميع أن احترام قانون المرور والحرص على عدم الإساءة للآخرين سلوك مستوحى من صلب ديننا الحنيف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.