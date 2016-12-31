تجميد نشاط نادي ”روتاري“ بغليزان

كتب:

سطيف نيوز

قامت وزارة الداخلية بسحب الاعتماد و تجميد نشاط “نادي روتاري” بولاية غليزان هذا وقد أصدر والي الولاية يوم الخميس قراراً يقضي بتجميد نشاط “روتاري” بناءاً على تعليمة وزارة الداخلية.

وحسب مصادر مطلعة، أن قرار التجميد يعود إلى عدم احترام الفرع للثوابت الوطنية الجزائرية بعد التطاول على شخص العلامة “عبد الحميد إبن باديس” والأدهى و الأمر قاموا بالترحم على المجرم الصهيوني “شمعون بيريز”، بعد وفاته ووصفه برجل الأمن و السلام. هذه التصرفات صدمت جميع سكان الولاية من خلال إعلانها المباشر والولاء لإسرائيل والتطبيع مع الكيان الصهيوني.