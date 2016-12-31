عودة ”ماضوي“ لوفاق سطيف

عودة ”ماضوي“ لوفاق سطيف
ماضوي
SLIDE, رياضة 0
كتب: آخر تحديث:
فارس لمرد

أبناء الوفاق على العارضة الفنية..

أعلنت إدارة نادي “وفاق سطيف” عودة المدرب السابق للنسر الأسود و ابن الفريق “خير الدين ماضوي” على رأس الفريق  كمدرب أساسي بمساعدة أحد صانعي أفراح الفريق “مليك زرقان” حيث سيلتقي الرئيس”حسان حمار” لترسيم عقده تزامناً و مغادرة “عبد القادر عمراني” الفريق و رميه المنشفة وسبق لـ “ماضوي” أن استقال على نحو مفاجئ في نوفمبر الماضي، أين تعاقد مع “الوحدة  السعودي”. هذا و ستجري التشكيلة السطايفية تربصاً بمدينة اليكنت الاسبانية. و قد تدعمت التشكيلة بالظهير الأيسر لدفاع تاجنانت “بوطبة” و بترونغال.

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