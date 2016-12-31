ليكنز يكشف عن قائمة الـ 23 لاعباً المدعوين للكان

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فارس لمرد
أعلن المدرب البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري عن القائمة النهائية للاعبين المدعوين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 المقرر إقامتها في الغابون التي ضمت 23 بالإضافة لقائمة احتياطية ضمت سبعة لاعبين و جاءت القائمة كالتالي لاعبا
الحراس: مبولحي وعسلة ورحماني
الدفاع: غولام وبلخيثر ومجاني وبلكالام وبن سبعيني وماندي ومصباح
الوسط: بن طالب وتايدر وڤديورة وبراهيمي وعبيد وهني وفغولي
الهجوم: محرز وسليماني وسعدي ووناس وسوداني وغزال
القائمة الاحتياطية : كادامورو وبلقروي وبن يحيى وبونجاح وبلفوضيل وشنيحي ومسلوب.