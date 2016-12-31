حفل و نشاط خيري لجمعية كافل اليتيم بعموشة في سطيف

كتب:

جمال قريشي

احتضن صبيحة اليوم، المركز الثقافي الشهيد “بومعزة مسعود” بعموشة شمال سطيف حفلاً على شرف الأيتام والأرامل تحت شعار “على مائدة اليتيم” وذلك من تنظيم جمعية كافل اليتيم لبلدية عموشة وحضره عدد معتبر من الأيتام والأرامل المسجلين في الجمعية إضافة إلى مدعوين من ضيوف شرف ومساهمين خيرين افتتاح الحفل كان بآيات من كتاب الله تلاه عروض مسرحية وبهلوانية من تقديم الثنائي المرح مينو ونينو وكذا أناشيد عن اليتيم وعروض كاراتيه دو من تقديم براعم المركز الثقافي ليتم وتم بالمنااسبة تكريم بعض النشطاء والمساهمين من رجال الخفاء فبي العمل الخيري و يتنقل الجميع إلى مركز التكوين المهني و التمهين من أجل تناول وجبة الغذاء على مائدة اليتيم ليكون مسك الختام للنشاط الخيري توزيع القفة و الملابس على مسجلي الجمعية هذا النشاط واليوم الترفيهي ادخل ورسم البسمة على وجوه البراءة من الأيتام المحرومين من نعمة الأبوة جعلهم ينسون ولو للحظات الحرمان والدفء العائلي الذي افتقدوه بالمقابل أحسوا أن هناك فعلا من الكرماء من يمسحون دمعة حارة على خد اليتيم لتلمّ جرحه الغائر الأليم و تداوي جسده المتعب السقيم و تدخل الفرحة و البهجة في قلبه الكليم.