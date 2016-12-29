عروض بهلوانية و ألعاب سحرية لأطفال جميلة بسطيف

كتب:

عقبة بومنجح

تزامناً مع العطلة الشتوي..

نظم اليوم، متحف و موقع جميلة و بالتعاون مع مديرية الثقافة سطيف عروض بهلوانية و ألعاب سحرية و مسابقات فكرية لفائدة أطفال منطقة جميلة و الزائرين إليها بالمساحة الخضراء المحاذية للموقع الأثري كويكول وذلك بمناسبة عطلة الشتاء حيث شهد اليوم الأول إقبال كبير للأطفال من المنطقة و الزائرين من خارج المنطقة و شهدت تجاوب عدد كبير للأطفال و عائلتهم الذين استحسنوا المبادرة في هذه المنطقة التي لا تحتوي على مرافق ثقافية و ترفيهية لفائدة أطفال المنطقة.

تجدر الإشارة أن هذه التظاهرة ستستمر إلى السابع من شهر جانفي 2017، على مدار أيام الأسبوع بتوقيت الساعة 13:00 زوالاً باستثناء يوم الجمعة فتكون على الساعة 14:00.