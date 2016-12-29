والي سطيف يتفقد واقع التنمية ببلديات دائرة حمام السخنة

كتب:

سطيف نيوز

قام يوم أمس والي سطيف السيد “ناصر معسكري”، بزيارة عمل و تفقد إلى بلديات دائرة حمام السخنة.

أول نقطة كانت ببلدية التلة أين اطلع و عاين أشغال المقر الجديد لبلدية التلة و الذي تقدت به الأشغال بنسبة كبيرة و من المنتظر استلامه و يدخل حيز الخدمة مارس السنة القادمة، السيد الوالي أسدى تعليمات داعيا إلى وجوب مراعاة حجم و تعداد السكان في المشاريع المستقبلية لمقرات البلديات.

و بعد اطلاعه على مشروع المجمع الريفي الذي يضم 10 سكنات ريفية دعا السيد ناصر معسكري إلى الالتزام بالمواصفات التقنية اللازمة مع مراعاة الواجهات الموحدة في الوقت الذي آمر فيه بتوسعة الحي مستقبلا في حال تسجيل برامج جديدة ، خاصة و أن الأرضية تسمح بذلك و كافية لتسجيل عمليات أخرى، للعلم فان بلدية التلة سجلت 565 إعانة ريفية منها 518 مقرر استفادة و اشطر الإعانة سلمت لأصحابها ، و 10 سكنات في إطار السكنات المجمعة التي تأتي ضمن 38 مجمعا ريفيا عبر كامل الولاية.

بعدها عاين المسؤول الأول و الوفد المرافق له مشروع تهيئة المدخل الجنوبي لمدينة التلة الذي رصدت له اعتمادات مالية تفوق الـ400 مليون سنتيم على مسافة 300 م ، هنا السيد الوالي شدد على وجوب التنسيق مع المصالح التي لها علاقة بالمشروع ، خاصة مع مصالح سونلغاز في مجال الإنارة العمومية، هذا و اطلع السيد الوالي على المصلحة البيومترية الخاصة بجوازات السفر البيومترية و بطاقات التعريف ، ابن أمر بضرورة التكفل الأحسن و الأسرع لتسهيل العملية لطالبي هذه الوثائق خاصة الطلبة المقبلين على إجراء شهادة الباكالوريا.

و كالعادة لم يفوت السيد ناصر معسكري الفرصة أين أعطى حيزا كبيرا للاستماع إلى انشغالات عديد المواطنين المتعلقة أساسا بالمطالبة للاستفادة من الربط بالغاز الطبيعي لقرى أولاد عقون ، السيد الوالي وعد بأخذها ضمن مخططات التوسعة مستقبلا و بما تسمح به الاعتمادات المالية المقبلة التي قدرت بـ 37 مليار سنتبم في إطار الميزانية الأولية للولاية، كما أسدى والي الولاية تعليمات إلى السيد رئيس الدائرة بضرورة التنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري للإسراع في تسليم المفاتيح لأصحاب المنح المسبق فور انتهاء المشاريع. و عقب استماعه لانشغالات بانجاز ثانوية بالتلة و توسعة قاعة العلاج قال السيد الوالي ان الواجب اليوم يفرض على الجميع التفكير في نجاعة المشاريع أولا و مدى فائدته على المجتمع مع تثمين الهياكل و المكتسبات الموجودة و استغلالها أحسن استغلال.

ثاني محطة كانت بلدية الطاية التي استهلها السيد الوالي بمعاينة أشغال الثانوية الجديدة التي بلغت نسبة الأشغال بها 30 بالمائة أين أصر السيد الوالي على وجوب و إلزامية تسليمها مع الدخول المدرسي القادم بالموازاة مع 04 ثانويات أخرى و متوسطة عبر الولاية. كما اطلع السيد ناصر معسكري على مشروع المقر الجديد للبلدية المنتظر استلامه مارس القادم إذا دعا والي الولاية الى استغلال المساحات أحسن استغلال و منح الفضاءات اللازمة للحالة المدنية.مشروع دار الشباب بأم العجول كان ضمن الزيارة حيث دعا الوالي مقاولة الانجاز إلى الإسراع و الرفع من وتيرة الأشغال ، ووفق تعليمات السيد الوالي في خرجاته السابقة لعديد البلديات تم العمل بهذه التوصيات و تم توجيه الاعتمادات المالية المتبقية عن قيمة المشروع و المقدرة ب 2،1 مليار لانجاز ساحة للعب معشوشبة تكون تابعة لدار الشباب، في عين المكان و كباقي الزيارات استمع السيد الوالي باهتمام كبير إلى انشغالات المواطنين و طلباتهم و المتمثلة أساسا بالتموين بالغاز الطبيعي و سكن، المسؤول الأول وعد بدراسة كل هذه المشاكل و سيعمل رفقة جميع المسؤوليين المحليين على معالجتها وفق القوانين و وفق الإمكانيات المتوفرة.

أخر محطة كانت ببلدية حمام السخنة التي استهلها السيد الوالي بمعاينة مشروع الطريق ألاجتنابي لبلدية حمام السخنة أين ابدي السيد ناصر معسكري ارتياحه لوتيرة الأشغال كون المشروع سيستلم و يوضع تحت الخدمة في غضون شهر فيفري القادم، بعدها عاين السيد الوالي رفقة الوفد المرافق له منطقة النشاطات الجديدة أين أسدى تعليمات لمؤسسة الانجاز المكلفة بالتهيئة الانطلاق في الأشغال في اقرب الآجال، كما أكد على ضرورة التنسيق مع مصالح أملاك الدولة لتسليم عقود الامتياز لأصحابها و كذا تحضير ملف رخصة البناء و التقرب لدى مصالح مديرية البناء و التعمير ، كما أشار إلى وجوب التنسيق مع مديرية التكوين المهني للاستفادة من اليد العاملة المؤهلة و كذا من اجل تكوين الشباب في هذه المهن.

و خلال معاينته للحي السكني الجديد القطب الحضري الجديد المتضمن جميع الصيغ السكنية، طلب السيد الوالي من جميع المتدخلين التنسيق فيما بينهم قصد التكفل بشبكة التطهير للقطب الحضري و ضرورة التقرب لدى مصالح سونلغاز للتعبير عن احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية و الغاز ، كما ألح على ضرورة توزيع السكنات الجاهزة في اقرب الآجال.

زيارة السيدة الوالي إلى حمام السخنة اختتمها بزيارة فندق احد الخواص و الذي تقدمت نسبة الأشغال به كثير أين طاف بعض أجنحة هذا الفندق، كما قام السيد الوالي بزيارة فندق أخر خاص افتتح مؤخرا أين ابدي السيد الوالي إعجابه بنوعية الأشغال و الخدمات المقدمة على مستوى هذا الفندق ، السيد الوالي ألح على ضرورة الحفاظ على المورد الحموي للمنطقة من خلال الاستغلال العقلاني لهذه المادة الحيوية التي تعتبر شريان السياحة بالمنطقة، و أشاد بالمستثمرين الذين جسدوا مشاريعهم على ارض الواقع ، السيد الوالي شدد على ضرورة الاستغلال العقلاني للأوعية العقارية الممنوحة في إطار الاستثمار كما أكد على مرافقة جميع مصالحه للمستثمر من اجل التجسيد الفعلي للمشاريع.