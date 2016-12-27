وفاق سطيف يفوز على شبيبة الساورة

كتب:

فارس لمرد

فاز مساء اليوم وفاق سطيف على منافسه شبيبة الساورة بضربات الترجيح في مباراة مفتوحة من قبل الفريقين حيث افتتح المحليين باب التهديف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول عن طريق رأسية ايت واعمر ليفتتح مهرجان الأهداف و في الدقيقة 60 الساورة تعدل النتيجة ليواصل ضغط الزوار و يضيف جاليط الهدف الثاني في الدقيقة 64 و يعيد القائد جابو الأمل للأنصار اثر تنفيذه ضربة جزاء و يعدل النتيجة في الدقيقة 75. وكانت ركلات الترجيح هي الفيصل بين الفريقين حيث سجل لاعبي الوفاق 7 ركلات من أصل 8 و ضيع للوفاق اللاعب العمري أين اصطدمت كرته في القائم و سجل لاعبي الساورة 6 ركلات من أصل 8 و ضيع للساورة اللاعبين جاليط و طوبال و بهذا الفوز يمر وفاق سطيف للدور القادم من كأس الجمهورية.