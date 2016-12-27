تهميش السلطة للأحزاب المعارضة سياسياً

كتب:

سطيف نيوز

كنت ولا أزال يا صديقي واحداً من الأقلام الجزائرية الشابة التي تنتقد أحزاب المعارضة السياسية الجزائرية وبشدَّة.وذلك لأن هذه الأحزاب في معظمها من وجهة نظري الشخصية السِّياسية أحزاب موسمية انتخابية تفتقد إلى رؤية إستراتيجية معمقة، ولا تعتمد على أسس علمية ومجتمعية سليمة من أجلِ معالجة الخلل الهيكلي البنيوي الذي تعاني منه في مؤسساتها وقواعدها النضالية، فالقارئ لخطابات زعمائها وقادتها السياسيين أو المتابع لتصريحاتهم ومقابلاتهم الإعلامية سيلاحظ غياب منهجية الطرح، وضيق الأفق والتركيز على المشاكل التي تعاني منها الدولة الجزائرية، ويحاولون في كل مرة تضخيم أحجامهم السياسية واستعمال لغة ومفردات بعيدة كل البعد عن الثَّقافة والممارسة الديمقراطية السياسية، وتمسكهم بالنظريات التروسكية أو الإسلامية أو الليبرالية الطوباوية،بينما واقعهم الميداني فيه الكثير من المكيافيلية النفعية الذاتية الرؤى والشخصية الإدراك، “فالنركيسوس” وفلسفته المعتمدة على ألانا وحب الذات أهم ما يميز خطها الإيديولوجي المعتمد في أغلب الأحيان على الفردانية في التحكم في صياغة كل تفصيل في هذه الأحزاب.

ولكن ولأن من يحكموننا صدعوا رؤوسنا بمقولة بأننا جمهورية ديمقراطية تعتمد على البناء التوافقي الديمقراطي في تنفيذ آليات الحكم وتقاسم السلطة والنفوذ بناء على هذه النظرية،فمنذ إقرار التعددية السِّياسية وفتح السَّاحة لكل من أراد العمل ألتشاركي السياسي، حاولت هذه السُّلطة إقناع المجتمع الدولي قبل الإقليمي والمحلي بأنها سلطة غير إقصائية وتعتمد فكر ثقافة الدولة العريقة، من حيث الاعتماد عل تطبيق ميكانيزمات تضمن تمثيلُ أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية، هذا على فرض أن الانتخابات في كل مراحلها رئاسية، برلمانية، محلية بلدية، هي انتخابات لا تناهز نسبة التزوير فيها في أفضل الأحوال 5 بالمائة، وبأنها لا فرق عندها بين حزب يميني وأخرَ يساري، فالسلطة عندنا تشبه الأم تيريز أو الآلهة عشتار، حسب أنصارها لا تقصي أحداً،وتقبل أن تتفاوض وتعطي من حقوقها السياسية حتى لخصومها السياسيين، وحتى تكتمل مسرحية “الدُون خوان” فقد منحت السلطة السياسية في دستور قوم أرم، لهذه الأحزاب المعارضة أن تتواجد تحت قبة البرلمان وتناقش أنصار “زيوس” في أمر “مملكة عمورية” العام.

ولكن الشيء الذي لم تقله لنا، أننا نعيش في بلد هلامي، سياسته ضبابية ومن يسيرونه من خلف الستار، لا يثقون في أحدٍ غير من عيَّنوهم،وبالتالي فإنَّ هذه المعارضة ليست إلا “ديكور- يورو بيجز” اليوناني لا يصلح إلا لمتعة النَّظر،وكالعادة ندخل عاماً جديداً بعد أيام قليلة ولا يزال “مزمار داوود” السياسي يحاول جاهداً إقناع مناضلي هذه الأحزاب قبل رؤسائها أنه سيتنازل عن “عرش قورش” لصالحها يوماً ما، و بأن يجعلها من حرَّاس مملكة السماء كما في قصة “جنيات جبل كومانغ” الأسطوري، وأقول لمن يحلم بذلك انتظروا إنا معكم من المنتظرين.

عميرة أيسر- كاتب جزائري